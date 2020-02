Elettra Lamborghini da infarto, il vestito non contiene le grazie: il seno straborda dalla scollatura [FOTO]

Elettra Lamborghini gareggia al Festival di Sanremo 2020

Una dei 24 Big che partecipano alla 70esima edizione del Festival di Sanremo è Elettra Lamborghini. Quest’ultima che la passata stagione ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice of Italy, è alla sua prima esperienza sul palco del Teatro Ariston.

Senza ombra di dubbio quella del 2020 sarà una delle edizioni più chiacchierate della kermesse canora, non solo per le dichiarazioni fatte da Amadeus, ma anche per i cantanti in gara.

Tra questi Junior Cally che si presenterà con un maschera al volto e un brano che è stato contestato da gran parte del pubblico. Ritornando alla Lamborghini, nelle ultime ore ha postato alcuni scatti su IG attirando l’attenzione su di sé.

L’ereditiera e la mise seducente prima della kermesse sanremese

Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini porterà una ventata di freschezza alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ereditiera è una ragazza molto solare e col suo stile un reggae di sicuro farà danzare l’intera platea presente al Teatro Ariston. Un paio di giorni fa, l’ex giudice di The Voice of Italy ha deciso di lasciare senza fiato tutti coloro che la seguono su Instagram. In che modo?

Postando qualche foto con una mise davvero provocante. La donna indossa un vestitino molto aderente con delle tonalità leopardate. Ma l’attenzione del popolo del web si è concentrata su qualcos’altro, ovvero la scollatura vertiginosa mettendo in evidenza il suo décolleté abbondante. Uno scatto che ha fatto il pieno di likes e commenti positivi. (Continua dopo il post)

Elettra Lamborghini si sposa: l’annuncio su Instagram

Un paio di mesi fa la bella Elettra Lamborghini ha dato una bella notizia che riguarda la sua vita privata. In poche parole l’ereditiera ha confessato che molto presto convolerà a nozze col suo fidanzato.

La meravigliosa erede della maison automobilistica ha annunciato proprio che le è stata fatta la proposta di matrimonio e ovviamente lei ha deciso di accettarla. Al momento non si conosce la data e altre informazioni in merito, con molta probabilità si occuperà di tutto dopo la sua esperienza al Festiva di Sanremo 2020.