“Notevole…”: Eva Henger atomica, il bikini nero non contiene le forme, décolleté e lato B in primo piano [FOTO]

Eva Henger torna ad incantare il popolo del web

Qualche settimana fa Eva Henger è stata ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso per parlare del suo rapporto con la figlia Mercedesz. Dopo le ultime vicende, l’ex naufraga si è allontanata moltissimo dalla madre. Nel frattempo quest’ultima si consola con gli apprezzamenti da parte dei follower di IG, circa 780 mila, per le foto seducenti che condivide.

L’ex attrice porno ha un fisico perfetto che sembra una statua greca. Per lei il tempo sembra essersi fermato, per questo motivo potrebbe fare invidia a molte ventenni. Nelle ultime ore la donna ha postato un nuovo scatto sul social network dopo si mostra con un bikini nero.

La madre di Mercedesz si mostra in bikini su Instagram

La meravigliosa Eva Henger ha voluto augurare un buon inizio di settimana ai follower in un modo molto particolare. Nello specifico l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso uno scatto dal sapore decisamente bollente. Nel dettaglio l’ex attrice porno si trovava in una località calda e, visto le alte temperature ha deciso di rinfrescarsi un po’ mettendosi in bikini. Un costume a due mezzi nero dove mette in risalto il suo fisico mozzafiato.

La Henger è di spalle e sembra voler abbassare la parte superiore. Un gesto che dà la possibilità ai seguaci di vedere parte del suo décolleté abbondante. L’effetto della foto mette in bella mostra in suo lato B praticamente perfetto. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower e la decisione di Eva di vivere in Ungheria

Come era prevedibile, sono tanti i commenti sotto il post di Eva Henger, per non parlare dei likes. I complimenti sono arrivati a flotta, dicendole di avere un corpo di una ventenne e che più passa il tempo e più lei è affascinante.

Da un po’ di tempo l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata a vivere nella sua terra d’origine insieme al marito e alla figlia più piccola. Le sue apparizioni sul piccolo schermo si sono ridotto, infatti le uniche volte sono a Domenica Live o Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso.