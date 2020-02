Diletta Leotta molestata da un uomo nell’hotel di Sanremo: interviene la polizia

La notte prima del debutto della settantesima edizione del Festival di Sanremo, la showgirl Diletta Leotta è stata molestata da un uomo. Come di consueto, tutti i protagonisti dello spettacolo alloggiano in un hotel molto famoso della città. Ebbene, proprio alla vigilia del grande giorno, è accaduta una spiacevole disavventura.

La co-conduttrice di Amadeus stava affrontando una delle tante conferenze stampa quando, improvvisamente, nella hall dell’albergo è apparso un uomo, il quale ha dichiarato di essere il fidanzato della giornalista.

Diletta molestata nella hall dell’hotel

Diletta Leotta è tra le donne più amate dagli italiani. Esistono uomini che sarebbero disposti a tutto pur di ricevere le sue attenzioni. I fan della conduttrice, infatti, ricorderanno i regali dello spasimante misterioso che per molti giorni consecutivi le inviò de fasci di rose rosse. Ad ogni modo, non sempre le persone riescono ad essere così galanti. A volte, infatti, accadono degli avvenimenti incresciosi che necessitano dell’intervento delle forze dell’ordine.

Questo è ciò che è accaduto ieri a Diletta Leotta, la quale è stata molestata da un uomo un po’ su di giri. La persona in questione si è presentata nella reception dell’hotel ed ha asserito di essere il fidanzato della co-conduttrice. L’uomo ha provato a salire nella stanza in cui si trovasse la giornalista ma, ovviamente, è stato bloccato.

La Leotta si prepara per Sanremo

I membri dell’hotel hanno provveduto a bloccarlo e poi a chiamare la sicurezza. Nel giro di poco tempo sono arrivate le forze dell’ordine. L’uomo in questione è sembrato alquanto disorientato, al punto che, prima di procedere con qualunque provvedimento legale, i presenti hanno provato a tranquillizzarlo e poi a condurlo al pronto soccorso.

Diletta Leotta, dunque, ha rischiato di essere seriamente molestata da un uomo misterioso proprio a un passo dal suo debutto sul palco dell’Ariston, ma per fortuna, tutto è andato per il meglio.

Nel frattempo, la ragazza sta condividendo delle Instagram Stories in cui sta mostrando a tutti i suoi fan i momenti antecedenti all’inizio della prima puntata dello show. Il primo look che ha deciso di sfoggiare per questo evento è un camicione bianco, con una cintura in vita e degli stivali marroni.