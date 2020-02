Conoscete la cognata di Pier Silvio Berlusconi? Ecco Daiana, sorella di Silvia Toffanin [FOTO]

Silvia Toffanin ha una sorella più piccola

Nonostante la settimana sanremese sabato prossimo Silvia Toffanin andrà regolarmente in onda su Canale 5 con Verissimo. Nel frattempo sul web si continua a parlare delle sue possibili nozze in gran segreto con Pier Silvio Berlusconi.

Rumor che è stato smentito da parte dei diretti interessati. Da circa un ventennio l’ex Letterina di Passaparola lavora sul piccolo schermo ma, oltre al lavoro si conosce poco della sua vita privata.

Non tutti sanno, ad esempio che la donna ha una sorella più piccola che si chiama Daiana. Anche su quest’ultima non abbiamo molte informazioni, l’unica cosa certa che le due ragazze hanno un meraviglioso rapporto. Infatti spesso trascorrono del tempo insieme e quando possono realizzano anche dei viaggi.

Chi è Daiana Toffanin?

E se a Verissimo è abituata ad intervistare lei i personaggi dello spettacolo, qualche tempo fa è stato il suo turno a ricevere delle domande. Infatti Silvia Toffanin ha rilasciato un’intervista ad un noto parlando di sé a 360 gradi, menzionando ance la sorella Daiana. Come accennato prima, le due hanno un rapporto molto stretto e si somigliano moltissimo.

C’era anche la consanguinea un paio di anni fa quando il maltempo ha colpito la Liguria costringendo tutta la famiglia Berlusconi (Pier Silvio e figli) a lasciare il castello Bonomi Bolchini di Portofino. Un’abitazione che era rimasta isolata per diversi giorni. (Continua dopo la foto)

La sorella di Silvia è molto riservata

A quanto pare Daina Toffanin è una ragazza molto riservata e, a quanto pare come la sorella Silvia, anche lei non ha un profilo Instagram. La conduttrice di Verissimo ha i capelli scuri e lunghi mentre la consanguinea li ha biondi. Sul web non ci sono molte foto che li ritraggono insieme, ma in quella che vi mostriamo qui sotto è possibile notare la grande somiglianza tra le due.

Ricordiamo che queste ultime sono originarie di un comune in provincia di Vicenza e i genitori sono molto umili. La madre fa la bidella ed è nata in Australia, mentre il padre è un operaio. Anche di loro si hanno pochissime informazioni.