Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Serena Enardu: ‘Meravigliosa questa signorina che…

Barbara D’Urso ha lanciato una frecciatina a Serena Enardu, concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Serena Enardu parla dei programmi di Barbara D’Urso

Lunedì 3 febbraio è andata in onda la nona puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha fatto vedere delle foto ad Antonella Elia del suo fidanzato Pietro. Quest’ultimo è stato paparazzato in compagnia della sua ex Fiore Argento. I due si abbracciano e si tengono per mano da quello che si può vedere (non benissimo) dalle immagini mandate in onda.

Nella notte, dopo la puntata, ovviamente Antonella Elia ha parlato di quello che ha visto e di come sia possibile che il suo compagno si sia comportato in quel modo. Ecco che Serena Enardu le ha fatto notare che adesso Fiore Argento andrà ospite nei programmi di Barbara D’Urso perché “è la prassi” e perché nei suoi programmi “c’è la sfilata degli ex”.

Barbara D’Urso: la frecciatina a Serena Enardu

Questa considerazione da parte di Serena sulle trasmissioni di Barbara D’Urso non poteva di certo passare inosservata. L’indomani, proprio a Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha mandato in onda il video in cui l’ex tronista ha detto quelle cose e poi le ha rivolto una sonora frecciatina.

Barbara ha parlato di lei come una “meravigliosa signorina” che da dentro la Casa riesce a fare la scaletta delle sue trasmissioni. Poi ha ironizzato sul fatto che magari non sarebbe venuta solo l’ex, ma entrambi, oppure i rispettivi genitori, chi lo poteva sapere.

Sul web si sta facendo dell’ironia su questo scontro a distanza. Ormai è molto diffusa l’opinione che l’ex tronista stia solamente cercando visibilità. Tuttavia, pare proprio che Barbara D’Urso non abbia molta simpatia per lei e probabilmente non sarà invitata né a Pomeriggio Cinque, né a Domenica Live, né a Live – Non è la D’Urso. Voi che cosa ne pensate?

Tra Serena e Pago è ancora amore?

Se Pago fino alla settimana scorsa aveva preso le distanze da Serena, adesso sembra che tra loro sia tornato il sereno. Nella Casa hanno vissuto attimi di passione, ma il cantautore sembra ancora titubante per certi aspetti.

Nel frattempo, il pubblico sta velocemente cambiando opinione su di lui. Se prima aveva tutte le caratteristiche per vincere il Grande Fratello Vip, adesso le sue possibilità sono in gran parte sfumate.