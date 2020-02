Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata piuttosto interessante, mentre per le persone nate sotto il segno dei Pesci sarà stancante. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo del 5 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una giornata interessante, anche se vi trovate a un bivio e dovete fare delle scelte. Se nelle scorse settimane le cose erano difficili da gestire, ora è tutto più semplice. Qualche piccola insoddisfazione nelle giornate di giovedì e venerdì.

Toro – Anche se il weekend sarà conflittuale, tra mercoledì e venerdì ci saranno prospettive importanti. Questa prima parte del 2020 si è rivelato molto importante per il vostro segno. Dovete risolvere dei problemi finanziari o personali.

Gemelli – È inutile accelerare i tempi, molte cose che state realizzando non avranno successo prima della fine di marzo. Questa è una settimana di attesa, chi ha una storia d’amore, la deve potenziare.

Previsioni astrologiche di mercoledì 5 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Per il lavoro ci vuole pazienza e prudenza, magari avete detto ‘No’ a una proposta oppure vi trovate in una situazione da cui è difficile uscirne. In qualsiasi caso, è necessario scaricare qualche responsabilità per avere più libertà d’azione. Massima prudenza in amore.

Leone – Se avete una persona giusta al vostro fianco, tra venerdì e domenica vivrete qualcosa di bello grazie anche alle stelle favorevoli. Discorso diverso per il campo lavorativo, magari dovete risolvere troppi problemi oppure state uscendo dalla crisi.

Vergine – Se un progetto all’inizio sembra non funzionare, non disperatevi! Entro sabato ci saranno grandi novità. Anche se, al momento, il lavoro conta più dell’amore, dalla prossima settimana tutto cambia.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Al momento non siete molto tranquilli con Giove e Saturno contrari. Anche se state facendo cose importanti, prima o poi dovrete fare un cambiamento. Cercate di essere cauti e di rapportarvi agli altri in maniera positiva.

Scorpione – In queste prossime tre giornate i rapporti interpersonali miglioreranno. L’emotività è forte, ma il fatto di prendere tutto un po’ troppo di petto non è cosa buona. Ecco perché, nonostante in questi giorni siete più sereni, avete ancora delle questioni da risolvere.

Sagittario – Questa parte centrale della settimana è abbastanza nervosa ma da venerdì partirà un grande recupero. Infatti, già dal weekend sarà possibile recuperare. Con Venere favorevole, già da venerdì potreste fare una dichiarazione d’amore. Preparatevi a un fine settimana piuttosto caldo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo, alcuni di voi hanno progetti e idee molto interessanti che vogliono portare a conclusione con grande forza. Fino a venerdì non riuscirete ad avere la visione completa di una situazione visibilmente positiva e corroborante.

Acquario – Coloro che hanno la persona giusta al proprio fianco potrebbero fare delle scelte a lunga scadenza. Le uniche giornate pesanti della settimana sono quelle di sabato e domenica. La stanchezza è una cattiva consigliera del periodo, quindi si consiglia di recuperare qualcosa a livello fisico.

Pesci – Questa è una giornata stancante e sottotono. Assieme al segno dello Scorpione, siete sottoposti a una forte pressione. Per fortuna, giovedì e venerdì potete parlare con chiarezza e vivere delle emozioni più profonde.