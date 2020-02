Al Bano rischia di cadere a Sanremo, paura per l’ex di Romina Power [VIDEO]

Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo 2020

C’era molta attesa per l’ospitata di Al Bano e Romina Power alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La storica coppia è stata presentata da Amadeus in modo davvero originale.

Infatti prima dei genitori sul palco del prestigioso palco del Teatro Ariston è scesa la loro quartogenita Romina Carrisi Junior che ha scambiato qualche battuta con il conduttore della kermesse canora. A quel punto i due hanno annunciato i due ex coniugi. E proprio in quel momento è accaduto qualcosa di inaspettato.

Il cantautore salentino rischia di cadere dalle scale di Sanremo 2020

Al Bano e Romina Power stavano scendendo dalle scale del Teatro Ariston quando ad un tratto il cantautore di Cellino San Marco è inciampato rischiando seriamente di cadere sul palco di Sanremo. Per fortuna il Maestro non si è fatto nulla e insieme a Romina Power hanno iniziato il loro medley. Un mix dei loro celebri brani come: Ci Sarà La Siepe, Felicità.

Ovviamente la loro performance è stata accolta con una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. Poi Amadeus ha annunciato il brano inedito della storica coppia, una nuova canzone a distanza di 25 anni infatti era il 1995 quando in userò un brano. Raccogli l’attimo è questa la canzone scritta dal paroliere siciliano Cristiano Malgioglio per i due artisti.

Al Bano e Romina Power cantano l’inedito Raccogli l’attimo

Anche per Cristiano Malgioglio c’è stata una standing ovation da parte degli spettatori presenti al Teatro Ariston di Sanremo. Quindi Al Bano e Romina Power hanno interpretato il brano che sembra orecchiabile sin dal primo ascolto.

Parere positivo per la loro esibizione che si conclude con la consegna dei fiori da parte di Amadeus alla cantante statunitense e alla figlia Romina Carrisi Junior. Un momento molto emozionante che è stato apprezzato moltissimo dai tanti fan della storica coppia sparsi in tutto il mondo. Ecco il video della quasi caduta del cantautore: