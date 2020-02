Serena Enardu cita Barbara D’Urso al GFV la conduttrice risponde in diretta “Questa signorina…”

Barbara D’Urso risponde in diretta a Serena Enardu che al GF Vip ha fatto delle dichiarazioni nei suoi confronti, non gradite dalla conduttrice

C’è stato un botta e risposta fra Barbara D’Urso e Serena Enardu, anche se quest’ultima non lo sa. Come mai? Cosa è successo? Nulla di speciale, solo che la Enardu, al momento concorrente del GF Vip, ha fatto delle dichiarazioni verso la conduttrice.

Quanto detto da Serena pare non sia stato affatto gradito dalla D’Urso, tanto che ha replicato anche all’insaputa della Enardu. Dalle ultime indiscrezioni pare che fra le due donne non ci siano rapporti floridi, in passato sembra ci siano state delle incomprensioni.

Anzi, per dirla franca, la sorella gemella Elga non ha accettato di andare a ‘Domenica Live’. L’atteggiamento della sarda non è piaciuto a Barbara, pare che avesse intenzione di costruire le puntate dei suoi programmi.

Serena Enardu nomina la D’Urso al GFV

Ma cosa ha detto la Enardu? Pare che mentre parlava con Antonella Elia all’interno della suite Serena abbia avanzato l’ipotesi che il fidanzato avesse organizzato lo scoop per andare dalla D’Urso. In questo modo avrebbe aumentato la sua popolarità.

La Enardu ha calcato la mano però, e ha detto che per avere visibilità è prassi andare nei programmi della conduttrice. Una battuta velenosa, che non è piaciuta assolutamente alla D’Urso. E ha fatto ancora peggio Serena! Ha detto che da Barbara c’è la sfilata degli ex.

Non poteva tenersi tutto dentro Carmelita e come al solito non ha esitato a risponderle. Anche se lei non lo ha sentito, c’è il pubblico che ascolta e capisce. E così, nella puntata di martedì 4 febbraio di ‘Pomeriggio 5, la regina di Mediaset le ha mandate a dire a Serena.

Carmelita ha dato l’affondo alla Enardu

Ironicamente e con una certa leggerezza, la D’Urso ha risposto dunque a Serena, che negli ultimi tempi ha scoperto di essere follemente innamorata di Pago. Barbara ha detto che questa signorina è meravigliosa ed è talmente brava che fa la scaletta delle sue trasmissioni.

La D’Urso ha detto che magari nella sua trasmissione viene il fidanzato, o tutti e due, o i genitori, sempre con un tono sarcastico. Ma Barbara ha fatto di più, e mentre si parlava dello scoop sul fidanzato della Elia, ha detto che invece lo chiederà direttamente a Pietro.

Oppure lo chiederà a Serena secondo la scaletta che stanno organizzando dentro la casa del GF Vip. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere!