Sanremo, salta il videomessaggio di Roger Waters: è giallo sui motivi

La prima delle cinque serate della settantesima edizione del Festival della canzone italiana ha coinvolto moltissimi telespettatori. A creare particolare sgomento nelle ultime ore, però, è stata una mancata apparizione, che i telespettatori aspettavano con ansia. Stiamo parlando del videomessaggio registrato da Roger Waters, il quale sarebbe dovuto andare in onda nella prima puntata di Sanremo.

All’ultimo momento, però, la produzione ha deciso di tagliare questo pezzo dando come motivazione l’esistenza di problemi di scaletta. Molti, però, stanno mettendo in dubbio questa spiegazione e ritengono che dietro si celino altri motivi. Come si legge da Fanpage, infatti, è probabile che si nascondano motivi politici dietro questa scelta.

Salta l’apparizione di Roger Waters a Sanremo

La scaletta della serata di ieri del Festival era stata pubblicata nelle ore precedenti l’inizio dello show. Tutto è stato rispettato alla lettera tranne l’apparizione di Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, che sarebbe dovuta avvenire verso la fine della prima puntata di Sanremo. L’artista era posizionato al ventunesimo posto della scaletta ed avrebbe dovuto introdurre l’ingresso di Rula Jebreal.

Si tratta di un contributo molto atteso, che i telespettatori stavano aspettando con ansia. Proprio per tale ragione, la delusione nel notare la censura è stata notevole. Ad ogni modo, la produzione ha dato come motivazione a questa scelta la presenza di problemi di scaletta. Tuttavia, c’è chi sostiene che la verità possa essere ben diversa.

Le ipotesi sui motivi della decisione della RAI

Ad incidere sulla mancata apparizione al Festival di Sanremo di Roger Waters potrebbero esserci le sue forti idee politiche. L’artista, infatti, è molto attivo nei confronti della causa Palestinese, lui stesso ha inneggiato più volte al boicottaggio verso Israele. Inoltre, Roger è sempre stato molto critico nei confronti del Presidente americano Donald Trump. Onde evitare di pronunciare frasi “pericolose”, dunque, la RAI potrebbe aver deciso di censurare la sua apparizione.

Ad ogni modo, per il momento non è ancora chiaro quale fosse il contenuto effettivo del suo intervento a Sanremo. Pertanto, queste restano solo delle supposizioni. Bisogna attendere un po’ per vedere se emergeranno ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda.