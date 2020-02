“Ovunque tu sia…”: Antonella Clerici commossa, il lutto difficile da superare [FOTO]

Il 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi

Oggi, mercoledì 5 febbraio 2020 Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. Il noto conduttore romano è venuto a mancare un paio di anni fa a causa di un’emorragia cerebrale causata da un brutto male.

In occasione del suo compleanno la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa e la sua cara amica e collega Antonella Clerici hanno scelto i social network per fargli gli auguri. Al momento, invece, non c’è nessun messaggio da parte della vedova Carlotta Mantovan che l’anno scorso aveva deciso di ricordarlo in privato.

La tragica scomparsa del conduttore romano

Come accennato prima, Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore de L’Eredità, una persona molto gentile e sempre col sorriso, è venuto a mancare lo scorso 26 marzo nella Capitale, a 60 anni, in seguito ad una emorragia cerebrale. Qualche mese prima, ovvero il 23 ottobre il marito di Carlotta Mantovan venne colto da un malore, ovvero una ischemia, durante la registrazione di una puntata del game show di Rai Uno, L’Eredità.

A quel punto il 60enne venne ricoverato immediatamente al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. La situazione sembrava essere tornata alla normalità quando a inizio primavera arrivò la notizia della sua morte. Una scomparsa che ha lasciato tutti interdetti e che ancora oggi, a distanza di un paio di anni, si fa fatica a metabolizzare.

Compleanno Fabrizio Frizzi: il ricordo di Antonella Clerici

Nella giornata odierna Fabrizio Frizzi avrebbe soffiato 62 candeline se fosse ancora in vita. Un compleanno che avrebbe festeggiato con la moglie Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella che nel frattempo cresce sempre di più. Come l’anno scorso, anche oggi Antonella Clerici ha voluto ricordare il collega e caro amico con un post sul suo account Instagram.

Nello specifico ha postato una foto insieme al conduttore romano con la seguente didascalia: “Auguri Fabri, ovunque tu sia”. Un messaggio che ha commosso tantissimo i follower dell’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Infatti in poco tempo è stato sommerso di likes e commenti di auguri, anche se con un filo di tristezza. Ecco lo scatto in questione: