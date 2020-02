Grande Fratello Vip: Pago e Serena parlano di strategie, pubblico deluso

Pago e Serena durante una pausa pubblicitaria hanno parlato di strategie per andare avanti nel reality. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Serena e Pago parlano di strategie

Come sapete bene Pago e Serena sono di nuovo insieme. La coppia, convivente da sette anni, aveva partecipato l’estate scorsa alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Lei, esasperata da un rapporto monotono, si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro Graziani, tentatore del villaggio. Al falò di confronto finale Serena ha lasciato Pago dicendo di non essere più innamorata di lui.

Tuttavia, qualche mese dopo, quando lui è stato scelto per partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Serena è tornata sui suoi passi. L’ex tronista ha fatto di tutto per farsi perdonare dal cantautore e la produzione del reality ha deciso di farla entrare come una nuova concorrente.

Durante una pausa pubblicitaria nella puntata di lunedì 3 febbraio, Serena e Pago hanno parlato di strategie e questo non è piaciuto molto al pubblico a casa e a chi prima sosteneva Pago.

Pago: ‘Stai vicino a Patrick’

Pago ha detto a Serena che Patrick è uno molto forte e, di conseguenza, chi va in nomination con lui è sicuro che esca dal gioco. Serena ha confermato che l’ex gieffino al di fuori è molto amato dal pubblico e ha detto che secondo lei se uno dei concorrenti non piace a Patrick allora di conseguenza “il suo pubblico” lo elimina. A quel punto Pago le ha suggerito di stargli vicino il più possibile.

Infatti, nei giorni successivi Pago e Serena si sono avvicinati molto a Patrick ma il pubblico non è stupido e non lo si può prendere in giro in questo modo. Inutile dire che anche molti sostenitori di Pago sono rimasti molto delusi dal suo comportamento. Il cantautore aveva la vittoria in pugno, ma adesso le cose sono decisamente cambiate.

Pago a rischio

Ricordiamo che qualche puntata fa Pago, preferito della Casa, aveva la possibilità di salvare uno tra Patrick e Carlotta. Pago ha salvato l’ex Miss Italia dicendo a Patrick che secondo lui non aveva molto da raccontare. Adesso, invece, dopo la prova che l’highlander è molto amato, Pago ha cambiato del tutto atteggiamento verso di lui. È l’influenza negativa di Serena? Si sta scoprendo un lato di lui che fino ad ora era rimasto nascosto?