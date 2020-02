Il Paradiso delle signore, Vittorio non si fida di Angela: le ipotesi sulla mancata assunzione

Tra i vari avvenimenti che in questo periodo stanno animando le puntate de Il Paradiso delle signore c’è, sicuramente, la mancata assunzione di Angela Barbieri. Nel caso specifico, la ragazza è in prova per aggiudicarsi il ruolo di Venere, tuttavia, nonostante si stia mostrando molto brava nel suo lavoro, Vittorio non è convinto.

Il direttore dello shopping center, infatti, sta tardando nell’assunzione della giovane per motivi che risultano ancora sconosciuti ai telespettatori. Per questa ragione, andiamo a vedere quali sono le ipotesi celate dietro questo comportamento.

Angela supera la prova, ma non viene ancora assunta al Paradiso delle signore

Dopo essersi licenziata dal lavoro in caffetteria, Angela Barbieri era alla disperata ricerca di un nuovo impiego. Essendosi liberato un posto al Paradiso delle signore, Gabriella ha pensato subito di proporre il suo nome a Clelia. La donna ha deciso di accogliere questa proposta chiedendo alla fanciulla se avesse voglia di cimentarsi in una prova come commessa del grande magazzino.

I telespettatori hanno visto che la Barbieri ha un po’ titubato, nella paura di commettere qualche gaffe. Ad ogni modo, essendo alla ricerca di soldi, ha accettato la proposta. Il primo giorno è andato alla grande, al punto che tutti credevano sarebbe stata assunta, ma qualcosa è andato storto. Il direttore, infatti, ha deciso di prorogare la sua prova per altre due settimane.

I dubbi di Vittorio: c’entra Ludovica?

Il marito di Marta ha addotto come spiegazione il fatto che ci volesse andare cauto dopo gli ultimi accadimenti. La verità, però, potrebbe essere anche un’altra. Ricordiamo, infatti, che Ludovica è sempre stata contraria al fatto che Angela lavorasse insieme al suo fidanzato Riccardo al Paradiso delle signore. In una delle ultime puntate, infatti, ha fatto una pesante scenata di gelosia che ha infastidito non poco il suo compagno.

Ad ogni modo, l’ipotesi più accreditata è che la fanciulla possa c’entrare qualcosa nei dubbi che nutre Vittorio. Ludovica avrà forse raccontato al direttore del grande magazzino delle informazioni false su Angela per compromettere la sua reputazione? O forse Conti sospetta qualcosa sul passato della Barbieri che non lo fa stare tranquillo? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.