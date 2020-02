Festival di Sanremo 2020, è polemica per una frase di Diletta Leotta

Polemica per una frase

Come ogni edizione del Festival di Sanremo, anche quella attuale sta regalando al pubblico tante emozioni e colpi di scena. Il merito è senza dubbio sia dei partecipanti e sia degli ospiti che si esibiscono sul palco più noto della musica italiana. Ieri sera Tiziano Ferro ha duettato con il grande Massimo Ranieri sulle note di ‘Perdere l’amore‘.

E’ stato uno dei momenti più attesi con trepidazione, in quanto è stato gradito come previsto dalla vasta platea dell’Ariston. Oltre ai commenti positivi, non sono mancati quelli negativi. Il cantante Achille Lauro, per esempio, ne ha ricevuti tanti sul web per la scelta insolita del suo abbigliamento. Anche la valletta Diletta Leotta è stata criticata per un suo pensiero inerente alla bellezza.

‘La bellezza capita’

E’ polemica per una frase della conduttrice del programma sportivo Dazn. Amadeus le ha lasciato il palcoscenico per un paio di minuti nella prima serata del Festival. Una volta puntati i riflettori su di lei, tutti i presenti hanno elogiato il suo indiscusso fascino.

Per questo motivo Diletta ha iniziato a parlare della bellezza, sostenendo che si tratti di un dono della natura. Ha riferito che è una carta vincente, ma allo stesso tempo un peso a causa dello scorrere del tempo.

Oggigiorno si punta sull’apparire, però bisognerebbe soffermarsi su ciò che risiede nell’anima. Ragion per cui la bellezza, quella priva di ogni artificio, deve essere vissuta a pieno. Le sue parole hanno lasciato interdetti molti telespettatori, dal momento che è ricorsa alla chirurgia estetica.

E’ andata sotto i ferri per una serie di operazioni, come testimoniano delle foto che stanno circolando sui social. Il suo discorso, quindi, non ha senso se anche lei non ha resistito alla tentazione di perfezionare la sua immagine. Per ora Diletta non si è ancora espressa a riguardo, poiché è tuttora impegnata con l’evento musicale.

‘Sei la prima delle bellissime donne di Sanremo a scendere le scale’

Sembra che Amadeus abbia fatto una gaffe durante la prima serata con Irene Grandi. In pratica la cantante è stata la prima a scendere le scale per recarsi poi al centro del palco. Subito dopo ha presentato Diletta riferendo di essere onorato ad accogliere la prima bellissima donna. In realtà si riferiva al fatto che era la prima delle diverse vallette che lo affiancheranno in queste serate.