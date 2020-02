Gigi D’Alessio sul palco dell’Ariston festeggia i 20 anni di “Non dirgli mai”

Uno dei super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 è stato Gigi D’Alessio. Il noto cantante napoletano calca di nuovo il palcoscenico dell’Ariston con molta emozione dato che festeggia, proprio in quest’occasione, i 20 anni del famoso brano “Non dirgli mai”. Un brano importante dato che l’ha proiettato verso il successo.

“Non dirgli mai”, il grande successo di Gigi D’Alessio

Era il 2000 quando un giovena D’Alessio esordiva al Festival della canzone italiana con un brano dal titolo “Non dirgli mai”. Una canzone che non ha vinto la competizione e, diciamolo pure, non si è nemmeno classificata benissimo chiudendo la kermesse di quell’anno al decimo posto.

Nonostante questo, però, proprio quel brano consacrò Gigi D’Alessio al successo dapprima in ambito nazionale e, subito dopo, in quello internazionale. A consacrarlo ancor di più al pubblico mondiale fu il grandissimo concerto che il cantante tenne a Piazza del Plebiscito, a Napoli, subito dopo la partecipazione al Festival.

L’aneddoto sul “Si stasera t’avessa vasà” e l’esibizione di ieri sera

Uno dei passaggi più importanti di “Non dirgli mai” è rappresentato da quella frase in napoletano che ne precede il titolo ovvero “Si stasera t’avessa vasà”. Una frase che, però, in quanto in dialetto non aveva i presupposti per essere portata sul palco dell’Ariston. A Sanremo, infatti, non si potevano portare brani dialettali. Ma come fece, allora, D’Alessio a far arrivare “Non dirgli mai” sul palco?

Con un semplice aneddoto che il cantante ha svelato poco tempo fa a “Vent’anni che siamo italiani” che ha condotto con Vanessa Incontrada. “Devo ammettere che durante le prove quella parte in napoletano non la cantavo”. Ecco, dunque, come il brano è riuscito, nonostante violasse in maniera abbastanza palese il regolamento, ad arrivare al Festival di Sanremo.

Un brano che è entrato, negli anni, nel cuore di molti fans di Gigi D’Alessio che, insieme al cantante napoletano, ne hanno festeggiato i 20 anni in questa scoppiettante edizione del Festival della canzone italiana. Una versione, quella di ieri sera, che ha incantato il pubblico presente in sala che si è alzato in piedi per omaggiare l’artista visibilmente emozionato.