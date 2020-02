Grande Fratello Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti

Adriana Volpe e Barbara Alberti hanno avuto un chiarimento che è diventato uno scontro. Le due gieffine ormai non si sopportano più. Ecco che cosa è successo

GF Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti

Già durante la nona puntata del Grande Fratello Vip Barbara Alberti aveva parlato con Adriana Volpe con toni molto accesi. La scrittrice ha accusato Adriana di aver complottato per mandare a casa Rita Rusic e le ha detto che la trova una donna senza scrupoli che si batte solo per le cose che le convengono.

Adriana ha chiesto in diretta ad alcuni coinquilini se ha mai parlato con loro di nomination e la risposta è stata negativa. Tuttavia, il giorno seguente Adriana ha cercato un chiarimento con Barbara.

Tutto inutile perché la conduttrice l’ha interrotta dicendole che è stato evidente il suo “odio” nei confronti di Rita Rusic e le sue mosse per eliminarla. Poi le ha fatto i complimenti perché è riuscita nel suo obiettivo.

Adriana le ha fatto notare che anche lei ha fatto dei nomi alle nomination che poi sono stati eliminati (ad esempio Elisa De Panicis) e che ha ascoltato solo la versione di Rita fregandosene della sua e questo non è un comportamento corretto. Alla fine Barbara ha iniziato ad urlare “basta”, infastidita dalla voce troppo alta di Adriana e quest’ultima se ne è andata perché “le persone hanno visto quello che dovevano vedere”.

Licia contro Adriana

Sembra che gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia non siano intervenuti in prima persona nella vicenda. Tuttavia, Licia Nunez si è schierata dalla parte di Barbara. Secondo l’attrice Adriana ogni volta che non sa reggere il confronto con qualcuno abbandona la conversazione e se ne va. Per Licia in questo modo i dubbi su di lei diventano certezze, ovviamente in negativo.

Ad ogni modo sia Adriana che Barbara questa settimana sono al televoto con Fabio Testi e Michele Cucuzza. Che cosa ne penserà il pubblico a casa di questa vicenda? Esprimerà il suo giudizio in occasione di questa votazione o il fatto che ci sia Michele Cucuzza distoglierà l’attenzione da loro due? Michele, lo ricordiamo, ha ammesso di aver organizzato le nomination a sfavore di Andrea Montovoli e questo non è piaciuto a nessuno, concorrenti e telespettatori.