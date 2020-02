Il Segreto trame spagnole: Maria incastra Dori, il piano di Francisca viene scoperto

Le trame spagnole delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che molte verità verranno allo scoperto. La prima riguarderà Francisca e il suo piano ai danni di Lola e Prudencio. In seguito, sarà Juan Garcia Morale ad essere scoperto da tutti gli abitanti di Puente Viejo, la sua identità, ormai, diverrà nota a tutti.

Altro colpo di scena, invece, riguarderà Maria e Dori. La Castaneda ha scoperto tutto sul terribile passato della Vilches ed userà le informazioni in suo possesso per minacciare l’infermiera e costringerla a fare tutto ciò che desidera.

Il Segreto: Lola e Prudencio incastrano Francisca

Nel corso degli episodi del Il Segreto, che andranno in onda dal 10 al 16 febbraio, le trame spagnole anticipano che Lola e Prudencio continueranno a sentirsi perseguitati. I due, allora, si metteranno sulle tracce della persona che sta facendo di tutto per tormentare la loro esistenza. Dopo un po’ di tempo, si renderanno conto del fatto che l’autrice di tutto è proprio Donna Francisca.

Ester, invece, continuerà a tenere in pugno Don Berengario. La giovane farà leva sul buon cuore del padre per far sì che le dia tutti i soldi di cui ha bisogno. L’uomo, infatti, si dirà disposto a vendere la sua fattoria pur di saldare il debito di sua figlia. Dolores, però, proverà a mettere in guardia l’uomo di fede, dal momento che non si fida affatto della nuova arrivata. I suoi tentativi, però, si riveleranno vani.

Trame spagnole: Dori nei guai

Una volta venuto a galla il piano di Francisca, sarà quello di Morales a venire fuori. Le trame spagnole, infatti, rivelano che la sua identità sarà resa nota ai protagonisti de Il Segreto. L’uomo, ormai, ha come unico obiettivo quello di vendicare la morte di sua nipote Maria Elena. Per farlo, però, si alleerà con la persona più sbagliata, ovvero, Fernando.

Maria, invece, catturerà l’attenzione di Dori rivelandole la storia di un’infermiera che lavorava in un sanatorio per bambini e che, per gelosia, commise cose orribili. La Vilches farà di tutto per non ascoltare quell’orribile racconto, ma sarà costretta.

La Castaneda, infatti, alla fine le dirà di essere consapevole che ha donna in questione sia proprio lei, per tale motivo la minaccerà. Se Dori non vuole che il suo segreto diventi pubblico dovrà proseguire con le cure per far tornare Maria a camminare.