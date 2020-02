Cecilia Rodriguez senza pudore, mostra il seno su IG: la reazione della sorella Belen [FOTO]

Cecilia Rodriguez trova il modo per far parlare di sé

Ad attirare l’attenzione del pubblico italiano non è stata solo la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Infatti anche la sorella più piccola dei Rodriguez, Cecilia, ha deciso di far parlare di sé. In che modo? Quella del martedì sera è stata una serata dal sapore bollente per i due ex gieffini Cechu e Ignazio Moser.

Infatti la modella argentina ha preparato una cenetta romantica per il suo compagno, mentre l’ex ciclista trentino si stava rilassando sul divano con il cagnolino. Ma ad un tratto l’atmosfera è diventata bollente. Per quale motivo?

La modella argentina mostra il seno su IG, la reazione di Belen Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha voluto captare l’attenzione su di sé con un’iniziativa alquanto discutibile. Infatti la modella argentina si è scattata un selfie mostrando al pubblico social una parte del suo seno abbondante scrivendo: “Lolita”.

Lo scatto dell’ex gieffina ha spiazzato tutti, perfino la sorella maggiore Belen che ha commentato così: “Ma tuttaapo’?”. Ma la fidanzata di Ignazio Moser non si è fatta intimorire, anzi ha replicato in modo provocatorio dicendo che ogni tanto bisogna fargli prendere un po’ d’aria. (Continua dopo il post)

L’outfit di Cecilia e l’iniziativa di Ignazio Moser

Ma come era vestita la bella Cecilia Rodriguez? Quest’ultima indossava un paio di pantaloni morbidi fluo e una mini canotta bianca sollevata e cappellino in testa. La fidanzata di Ignazio Moser ha voluto stuzzicare il popolo del web stringendo il suo décolleté tra le braccia e mostrando solo una porzione del seno prosperoso. Una strana iniziativa che ha fatto infiammare tutti coloro che la seguono su Instagram, e sono tanti.

Oltre alla sorella maggiore Belen, anche l’influencer cremonese Chiara Ferragni ha voluto dire la sua. Dopo la preparazione della cenetta romantica, con tanto di mani dei due piccioncini che si sfiorano, l’ex ciclista trentino ha condiviso su IG la foto della tavola imbandita. Ovviamente i seguaci si sono chiesti: “Come sarà finita la serata?”.