“Diventa di marmo…”: Naike Rivelli in topless davanti alla finestra, il lato B in primo piano incanta il web [FOTO]

Naike Rivelli e le sue provocazioni social

Naike Rivelli è molto legata alla madre Ornella Muti, infatti le due donne trascorrono gran parte di tempo insieme. Spesso condividono anche delle iniziative social e delle provocazioni che non sono apprezzate da tutti.

La 45enne si avvale del suo account Instagram che conta oltre 250 mila follower e le foto e clip che posta ricevono sempre un alto numero di consensi, ma nello stesso tempo anche delle critiche. Il motivo? La modella più delle volte si mostra seminuda o completamente priva di vestiti. Iniziativa che le ha fatto guadagnare una serie di malcontenti da parte dei seguaci.

La figlia di Ornella Muti seminuda davanti ad una finestra

Nelle ultime ore Naike Rivelli è tornata attiva su Instagram postando una foto dal sapore bollente. Nello specifico la figlia di Ornella Muti è in topless e posizionata davanti ad un’ampia apertura. Di fronte a lei il Pirellone di Milano e un parcheggio. La modella è posizionata con la testa all’ingiù e le gambe verso l’alto. Una posizione che spesso propone nei suoi scatti social.

La nuova iniziativa della donna ha scatenato la fantasia dei seguaci che tra i commenti del post si sono scatenati a scriverle di tutto. Qualche ora prima la Rivelli aveva mostrato un altro video in cui, insieme ad una personal trainer mostrava al popolo del web un particolare attrezzo ginnico da utilizzare sopra un tappeto. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli e la protesta contro il Festival di Sanremo

A distanza di un paio di mesi Naike Rivelli è tornata a protestare contro il Festival di Sanremo. La 45enne lo ha fatto mostrandosi su IG in una posa accattivante. La figlia di Ornella Muti si è mostrata in tutto il suo splendore con in mano una chitarra e con addosso solo un paio di mutandine.

La foto in questione è stata realizzata come una nuova frecciata velenosa contro la kermesse canora che in questi giorni si sta svolgendo nella cittadina ligure. “Anche quest’anno è partita la Farsa! le voci di corridoio dicono. VERITÀ O SOLO CHIACCHIERE… di corridoio?”, ha scritto la modella al fianco della foto.