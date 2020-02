Anna Tatangelo da infarto, il body cede ed esce di seno: la schiena nuda manda in visibilio i fan [FOTO]

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi?

Negli ultimi giorno sul web si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile nuova crisi fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Indiscrezione che al momento non è stata confermata e nemmeno smentita da parte dei diretti interessati. E se il cantautore napoletano è stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, la cantante di Sora è impegnata in sala di registrazione per la realizzazione del suo nuovo disco.

A testimoniarlo sono delle foto che l’artista frusinate ha prontamente postato sul suo seguitissimo account IG. E a proposito di social, di recente la donna ha postato anche uno scatto dal sapore bollente.

La cantante frusinate incanta il popolo del web

Nella foto in questione la bella Anna Tatangelo ha voluto riportare il seguente messaggio: “Fallo con passione o niente”. Nello scatto è possibile vedere la compagna di Gigi D’Alessio con un trucco marcato sugli occhi, schiena completamente nuda e un body nero con una scollatura che cede sul parte anteriore.

Il mix sensuale ha fatto si che il suo décolleté abbondante è straripato accendendo gli animi di tutti coloro che la seguono sui social network. Ovviamente l’immagine in questione ha ricevuto centinaia di complimenti e altrettanti likes. I follower non si sono sprecati nel fare degli apprezzamenti sul corpo mozzafiato della cantante di Sora. (Continua dopo la foto)

Gigi a Sanremo, Anna in compagnia di amici

E mentre Gigi D’Alessio si esibiva sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, non in gara ma solo ospite d’onore, la bella Anna Tatangelo era impegnata a casa di amici nelle sue Instagram Stories. Come mai la cantante frusinate non ha raggiunto la cittadina ligure per supportare il compagno e padre di suo figlio Andrea?

Per caso le voci su una loro seconda crisi sono fondate e i due si sono lasciati ancora una volta? Ovviamente il conduttore della kermesse canora Amadeus non ha fatto menzione alla frusinate nella chiacchierata che c’è stata sul palcoscenico col cantautore napoletano.