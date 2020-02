Un posto al sole, spoiler 10 febbraio 2020: Arianna non riesce a rintracciare Andrea

Dopo la pausa del weekend, i nostri amici di Un posto al sole tornano in tv con nuove ed emozionanti avventure il prossimo lunedì 10 febbraio. Stando agli spoiler della puntata numero 5436 ne vedremo delle belle. Giulia si ritroverà di fronte a un bivio e dovrà prendere una difficile decisione.

Alberto comincerà a preoccuparsi seriamente in quanto la sua situazione all’interno dei Cantieri risulterà complessa. Infine, Arianna dovrà fare una corsa contro il tempo per rintracciare Andrea!

Un posto al sole anticipazioni, puntata dell’8 febbraio

Giulia decide di chiamare il suo amico virtuale per chiarirsi ogni dubbio e, via telefono, terranno un durissimo confronto. Dopodiché la Poggi sarà ancora più confusa di prima in quanto non saprà a chi credere tra Marcello e i suoi familiari.

Arianna faticherà a rintracciare Andrea. I due, da tempo, hanno in serbo di adottare. Ebbene, il tribunale dei minori contatterà la coppia per avvertirli di presentarsi alla convocazione. Riuscirà Arianna a raggiungere il Pergolesi oppure dovrà dire addio ai suoi sogni di vita?

Nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 10 febbraio si parlerà di Alberto. L’uomo sarà in pensiero per la sua carriera lavorativa. Dopo quanto avvenuto tra i Cantieri e Clara, la posizione del Palladini risulterà sempre più precaria. Non sapendo che pesci prendere, per Alberto le cose incominceranno a mettersi molto male.

Spoiler Un posto al sole: Clara incinta di Alberto?

L’assistente sociale deciderà di seguire il suo cuore e quindi chiuderà per sempre i contatti con Marcello. Questa faccenda causerà del dispiacere alla donna dato che si era affezionata al suo amico virtuale. Durante la prossima settimana in UPAS si parlerà di Alberto e Clara con quest’ultima che sospetterà di essere in dolce attesa! La faccenda si complicherà ancora di più quando il Palladini sarà aggredito brutalmente.

Dopo l’episodio violento, Alberto si renderà conto di essersi infilato in guai più grossi di lui. Infine, anche per i giovani Vittorio e Patrizio qualcosa incomincerà a muoversi. I ragazzi, stanchi di sentirsi stretti a casa dei genitori, prenderanno una grossissima decisione che sicuramente lascerà i telespettatori di Rai 3 a dir poco sorpresi.