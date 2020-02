GF VIP, Serena Enardu: gesto inaspettato verso Alessandro prima di entrare in casa

Serena Enardu è, ufficialmente, una concorrente del GF VIP, prima di entrare in casa, però, l’influencer si è resa protagonista di un gesto inaspettato verso Alessandro. Quest’ultimo è il corteggiatore che le fece prendere una sbandata a Temptation Island VIP.

A seguito di tale esperimento, infatti, il legame tra Serena e Pago si ruppe e la Enardu dichiarò di trovarsi molto bene con Alessandro. Tra i due, però, non c’è mai stato nulla di più di una certa complicità. Ad ogni modo, prima di divenire concorrente del reality show, la bella sarda ha commesso un passo falso.

Serena e Pago verso una nuova crisi?

Tutti i telespettatori del Grande Fratello si sono appassionati alla storia tra Pago e Serena. La ragazza è entrata in casa, ben due volte, per spiegare al suo ex di essersi pentita e di essere intenzionata a dare un’altra chance al loro rapporto.

Dopo un po’ di titubanze, il cantante ha accettato e i due ci stanno riprovando. Ad ogni modo, questa quiete potrebbe durare molto poco. In queste ore, infatti, sul web sono spuntate delle foto di Alessandro a cui Serena Enardu ha messo dei mi piace.

Si tratta di scatti alquanto audaci, che l’ex tentatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella maggior parte delle immagini, il ragazzo è svestito o, quanto meno, a torso nudo. C’è da dire che la Enardu si è limitata solo a mostrare un segno d’approvazione nei confronti della sua “ex fiamma” senza commentare o fomentare altri gossip.

La Enardu e i like ad Alessandro

Ad ogni modo, considerando tutto quello che è accaduto a Temptation Island VIP per colpa della sintonia esistente tra la fidanzata e il tentatore, c’è chi ritiene che questo gesto si sarebbe potuto evitare. Questi mi piace, risalgono ad alcuni scatti pubblicati a dicembre ed altri a gennaio, pertanto, proprio a un passo che Pago entrasse nella casa.

Ciò che adesso i telespettatori si stanno domandando è: il GF VIP mostrerà al concorrente questi like piccanti tra Serena Enardu e l’ex tentatore Alessandro? In caso affermativo, come potrebbe reagire il cantante?