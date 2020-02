“La mia bambina…”: Belen Rodriguez al settimo cielo, il felice annuncio sui social [FOTO]

La vacanza a Parigi e le brutte notizie arrivate dal Tribunale

Un paio di settimane fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno vissuto una vera e propria favola ad occhi aperti insieme al figlioletto Santiago. I tre, infatti, si sono recati a Disneyland Paris passando tre giorni meravigliosi. Addirittura il ragazzino ha fatto una proposta ai suoi genitori, ovvero di trasferirsi definitivamente in Francia.

Un’idea allettante che il ballerino napoletano e la soubrette argentina non hanno di certo sdegnato. Ma il loro clima festoso è stato rovinato dalle accuse a loro carico di rapina aggravata e lesione ai danni di alcuni fotografi. Un fatto avvenuto a ponza circa otto anni fa.

Belen Rodriguez e le foto seducenti sui social network

Dopo la conduzione di Tu si que vales, che tra l’altro ha riscosso un grandissimo successo, Belen Rodriguez non è al momento impegnata sul piccolo schermo. Tuttavia la modella argentina continua a fare da testimonial a numerosi brand, tra cui il suo personale di costumi insieme alla sorella Cecilia.

Inoltre la compagna di Stefano De Martino continua a condividere sul suo seguitissimo account IG, che conta oltre nove milioni di follower, alcuni scatti estrapolati da degli shooting fotografici. E proprio sul quel profilo qualche ore fa, la madre del piccolo Santiago ha fatto un annuncio che ha reso felici tutti coloro che la seguono sui social network. Di cosa si tratta?

L’annuncio su IG di Belen Rodriguez

Nella famiglia di Belen e Stefano c’è una nuova arrivata. Per caso finalmente la Rodriguez è rimasta incinta? Per il dispiacere dei fan no, la modella argentina non aspetta nessun bambino. Quindi nessun fratellino o sorellina per Santiago che non vede l’ora di avere un piccolo in casa.

Ma allora chi la ‘nuova bambina’ che è stata annunciata dalla sorella maggiore di Cecilia e Jeremias? Ebbene sì, si tratta di una’automobile, ovvero una Audi Q7, bianca. Una meravigliosa macchina che ha riempito il cuore della dolce metà di Stefano De Martino. Ecco la Storia pubblica su Instagram: