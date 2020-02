‘Ragazzi mamma si sposa…’: Tina Cipollari convola a nozze con Vincenzo. L’annuncio (FOTO)

Tina Cipollari e Vincenzo Romano con volano a nozze?

Sono ormai quasi due anni che Tina Cipollari ha un nuovo compagno. Dopo la fine della storia d’amore con Kiko Nalli, l’opinionista di uomini e Donne sembra davvero felice accanto al ristoratore fiorentino. Tra i due è stato subito colpo di fulmine e nonostante i vari rumors su una presunta lite, tutto procede a gonfie vele.

A confermare il loro sentimento è stato Vincenzo poche settimane fa postando uno scatto insieme alla sua donna su Instagram. Poche ore fa, invece, il settimanale Nuovo ha utilizzato come immagine di copertina proprio la meravigliosa con un titolo che ha lasciato davvero di stucco: Tina Cipollari si sposa.

Tina Cipollari a cena con Vincenzo e i suoi figli

Finalmente l’opinionista di Uomini e Donne è pronta per il grande passo. Secondo il noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Tina Cipollari avrebbe intenzione di convolare a nozze insieme a Vincenzo. Nello scatto in questione utilizzato proprio come immagine di copertina dal giornale di gossip, si vede la nemica di Gemma Galgani seduta al tavolo di un ristorante accanto al suo amore ma anche insieme ai suoi tre bambini.

L’immagina da l’impressione di una cena importante. Infatti, secondo alcune indiscrezioni pare che la coppia abbia deciso finalmente la data e Tina avrebbe di conseguenza chiamato i suoi figli per comunicarglielo. (Continua dopo la foto)

L’opinionista è pronta a tornare in forma

Ovviamente tutti noi saremmo molto felici di rivedere Tina Cipollari in abito da sposa. L’opinionista è già convolata a nozze con Kikò e il loro matrimonio è durato ben 15 anni. Per ora non possiamo sapere con certezza se questa cena sia davvero servita per comunicare l’importante evento o sia stata solo una semplice serata in compagnia dei suoi ragazzi.

Intanto, la decisione di perdere peso prima di Natale e di darsi un obiettivo da portare a termine tra due mesi lascia molto a pensare. Tina, infatti, vuole tornare in forma e perdere ben 30 chili e per ora è sulla strada giusta…