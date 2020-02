Tempesta d’amore trame 9-15 febbraio: Romy ha un collasso

Imperdibili le puntate di Tempesta d’amore in onda dal 9 al 15 febbraio su Rai 4. Stando alle anticipazioni, Henry e Jessica avranno modo di passare del tempo insieme. La giovane donna proverà a fare colpo su di lui, ma la serata non andrà come previsto.

Intanto, fervono i preparativi per imminenti nozze di Romy e Paul. Lucy vorrebbe fare loro un regalo speciale, ma avrà problemi con la somma di denaro necessaria. Di seguito, tutti gli spoiler della prossima settimana.

Tempesta d’amore trame settimanali: la rabbia di Denise

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca, vedremo Franzi in difficoltà. Mentre sta per andare ad un evento, la sua bici avrà un guasto. Un romantico imprevisto le farà tornare il sorriso, visto che un uomo a cavallo le offrirà un passaggio. Intanto, Denise non riuscirà a perdonare Joshua e odierà sia lui che Annabelle. Intanto, Jessica continua a pensare ad Henry e non saprà più come farglielo capire.

Christoph potrebbe salvarsi e Denise sarà al settimo cielo, dopo aver ascoltato gli ultimi responsi dei medici. Tuttavia, Annabelle non ne vorrà sapere du acconsentire all’intervento chirurgico. Di conseguenza, Joshua dovrà stare dalla sua parte, complicando ulteriormente la situazione. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Romy e Paul passeranno una passionale notte d’amore prima del matrimonio, sebbene Lucy non sia d’accordo.

Romy muore tra le braccia di Paul

Le anticipazioni di Tempesta d’amore raccontano che Annabelle sarà ben felice di godersi la sua vendetta. Intanto, Jessica e Andrè parleranno a lungo. La donna confiderà all’amico di amare Henry e gli chiederà consigli su come conquistarlo.

Finalmente, arriverà il momento delle nozze di Romy e Paul. Qui ci sarà un colpo di scena, in quanto Denise chiederà a Joshua che cosa stia realmente accadendo con Annabelle. Lui confesserà? Purtroppo, Romy si sentirà male e verrà portata con urgenza in ospedale. Il responso sarà tremendo: solo un trapianto di cuore può salvarla.

Poco dopo, la ragazza morirà tra le braccia di Paul. Nel frattempo, Denise continuerà ad indagare su Joshua, certa che sia nelle grinfie della perfida Annabelle. Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore che saranno trasmesse su Rete 4 dal 9 al 15 febbraio 2020, vedremo Valentina salvare una situazione difficile: si presenterà infatti un ospite italiano, che tuttavia non saprà comunicare se non nella sua lingua.

La giovane farà da interprete. Paul invece sarà disperato per quanto accaduto alla sua amata e cercherà conforto tra i suoi amici. C’entrerà Annabelle anche in questa ennesima tragedia? Non resta che attendere le prossime puntate di Tempesta d’amore per scoprirlo.