Morgan abbandona il Festival di Sanremo? La lettera del cantante: “Continue azioni di sabotaggio”

Il Festival di Sanremo è ormai entrato nel vivo con il suo carico di musica e di polemiche. Morgan, uno dei protagonisti di questa 70ma edizione in gara insieme a Bugo, si è lamentato duramente con gli organizzatori per il trattamento ricevuto.

In particolare l’ex leader dei BluVertico ha criticato duramente i vertici della kermesse sanremese per non avergli concesso, a suo dire, la possibilità di provare il duetto previsto per la terza serata del Festival. Il cantante avrebbe dovuto presentare sul palco, insieme col collega Bugo, la canzone Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo.

Morgan, quindi, ha deciso anche di scrivere una lettera aperta riportata da molte testate nazionali per esprimere tutto il suo malcontento. A stretto giro di posta è anche arrivata la risposta di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, che ha spiegato la situazione dal suo punto di vista.

L’avventura di Morgan al Festival di Sanremo 2020

Morgan è salito sul palco insieme a Bugo durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 presentando “Sincero”. Il brano ha avuto un buon riscontro sui social anche se la giuria demoscopica, che ha votato durante le prime due puntate, non ha apprezzato particolarmente, il duo attualmente è in penultima posizione.

Ad aprire la serata d’esordio di questa edizione della kermesse sanremese ci ha pensato Fiorello che vestito da prete ha presentato Amadeus. Pian piano sono entrati sul palco tutti i cantanti in gara, partendo dalla categoria nuove proposte. Fantastica la passerella anche per le due donne scelte per la prima puntata ovvero Diletta Leotta e Rula Jebreal. La giornalista sportiva si è concessa per un simpatico siparietto facendo finta di essere a bordo campo durante una partita, prima di un monologo dedicato alla bellezza.

Molto intenso il monologo di Rula Jebreal che ha parlato della violenza sulle donne. E’ stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più toccanti di questa edizione del Festival di Sanremo. Sul palco si sono poi alternati i protagonisti dell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”, a seguire è stato il turno dell’attesa ospitata di Romina Power e di Al Bano e infine Emma Marrone che ha ripercorso il suo viaggio in musica alla kermesse sanremese.

La lettera protesta di Morgan

Come detto in precedenza, Morgan ha scritto una lettera per lamentarsi del trattamento ricevuto. In particolare l’avvocato del cantante ha sottolineato che il suo assistito sia stato vittima di continui tentativi di sabotaggio. Non gli sarebbe stata data l’opportunità di provare adeguatamente la performance da portare sul palco dell’Ariston.

La risposta del direttore di Rai 1 Stefano Coletta non si è fatta attendere. Quest’ultimo ha chiarito che Morgan e Bugo hanno avuto modo di provare la canzone. L’ex leader dei BluVertigo avrebbe chiesto di provare per tre volte ma a detta del dirigente Rai non sarebbe possibile perchè tutti gli artisti in gara devono avere la possibilità di mettere a punto la propria performance.