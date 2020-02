‘Ma dove vai, sei matta?….’: Mara Venier si ‘separa’ dal marito, ecco il motivo Video

La conduttrice televisiva pronta per Sanremo 2020

Mara Venier è pronta per salire sul palco di Sanremo, accanto ad Amadeus, anche se il 2 febbraio durante la diretta di ‘Domenica in’ ha fatto spaventare tutti per via di un malore.

La conduttrice in recente intervista al settimanale ‘Oggi‘ ha spiegato che il suo malore è stato dovuto al troppo stress e al poco riposo di questi giorni. In studio, inoltre, c’era molta confusione e le è salita la tachicardia. Fortunatamente grazie all’intervento dei medici subito si è ripresa e anche suo marito l’ha aiutata tantissimo.

Mara Venier lascia a casa Nicola Carraro

Poche ore fa, Mara Venier ha pubblicato un video sui social dove ‘lascia’ suo marito. La conduttrice televisiva è pronta come già detto in precedenza per salire sul palco dell’Ariston come ospite d’onore, sabato 8 febbraio. Dalle parole di Nicola Carraro si capisce tutta la sua preoccupazione, dato quello che è accaduto a sua moglie la scorsa settimana.

Inoltre, sembra proprio che il noto regista non sarà a Sanremo ma resterà a casa a guardarla in televisione. Riprendendola con il cellulare, Nicola saluta la sua compagna di vita ricordandole quanto l’adora e quanto sia meravigliosa. Continua dopo il post.

Nozze bis per la coppia

E’ davvero un periodo super speciale per Mara Venier. La conduttrice più amata d’Italia sarà una delle vallette del Festival di Sanremo 2020. È un momento d’oro per la “Zia” della televisione italiana e le belle notizie infatti non sono ancora finite. Sembra proprio che Mara sia pronta a convolare a nozze per la seconda volta con suo marito Nicola Carraro.

I due sono innamoratissimi e pronti a dirsi nuovamente sì. La coppia è insieme da tantissimi anni e il noto regista e sceneggiatore più di una volta le ha chiesto di nuovo la mano. In una recente intervista, la Venier ha spiegato che il marito desidererebbe un matrimonio a Santo Domingo, insieme ai suoi cari e agli amici più fidati. Una celebrazione particolare che sogna da anni e non vede l’ora di realizzare.