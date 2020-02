Vanessa Incontrada fuori di seno, la camicia aperta non contiene: foto da bollino rosso

Vanessa Incontrada continua a mietere successi e a macinare consensi. L’attrice di origine spagnola è reduce dal lavoro che l’ha vista impegnata nella fiction Come una Madre. Bella e brava ha conquistato tutti con la sua aria da eterna ragazza della porta accanto: mai fuori luogo, sempre impeccabile, naturalmente se stessa. (Continua dopo la foto)

La bellezza di Vanessa Incontrada

Ma la 41enne è anche molto apprezzata per la sua indubbia ed indiscussa bellezza. Curve sinuose e forme morbide, la Incontrada è una bomba di sensualità. Su Instagram recentemente ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower. L’attrice appare sul letto con addosso una camicia che lascia intravedere il decolletè. Lo scatto ha ovviamente portato a casa boom di like e di commenti. (Continua dopo la foto)

Le polemiche sulla sua forma fisica e sul peso

Vanessa Incontrada è semplicemente bellissima, eppure, in passato è stata al centro di una polemica sulla sua forma fisica. L’ex modella è stata infatti vittima di bodyshaming, incomprensibilmente. Alcuni haters l’hanno infatti presa di mira per dei chili in più presi durante la sua gravidanza. Inizialmente Vanessa ha deciso di non controbattere alle sterili polemiche, anche se poi ha scelto di esporsi e di non mandarle a dire.

Il monologo a Venti anni che siamo italiani

L’attrice è stata protagonista nelle scorse settimane del programma Rai Venti anni che siamo italiani, condotto al fianco di Gigi D’Alessio. I due hanno registrato degli ottimi ascolti ed è proprio qui che la bellissima artista ha voluto rispondere in un certo senso con fermezza alle accuse e alle critiche sul suo peso forma.

Ha infatti recitato un monologo dal titolo “La perfezione non esiste”. Parole che sono state per molti telespettatori un pugno allo stomaco e che hanno portato la diretta interessata a commuoversi fino alle lacrime.

Per lei, dopo questa intensa e toccante esibizione, sentita e vissuta, ci sono state standing ovation e messaggi di supporto ed incoraggiamento. Ma ne ha davvero bisogno Vanessa? E’ splendida, e il suo aspetto esteriore dovrebbe essere l’ultimo dei pensieri.