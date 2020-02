Mara Venier svela il retroscena sul malore a Domenica In, poi la bomba: “Mi risposo ai Caraibi”

Mara Venier è, sicuramente, tra le conduttrici più amate della televisione italiana, per tale ragione, quando ha avuto quel malore a Domenica In, tutti si sono molto preoccupati. A distanza di un po’ di giorni, però, la presentatrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi ed ha raccontato cosa le sia accaduto davvero.

Gli ultimi giorni si sono rivelati particolarmente turbolenti per lei, per tale ragione ha avuto un crollo. Ad ogni modo, oltre a parlare di quanto accaduto domenica scorsa, ha anche sganciato una bomba in merito alla possibilità di sposarsi nuovamente.

Il retroscena sul malore della Venier

Nel corso dell’intervista con il settimanale Oggi, Mara Venier ha parlato del malore avuto a Domenica In. La conduttrice ha spiegato di aver provato uno stato di forte ansia a causa del fracasso che c’era in studio. Mentre era intenta a condurre la trasmissione, infatti, sentiva un vociare tra il pubblico che l’ha molto infastidita, per tale motivo è subentrata la tachicardia.

Il medico della RAI è prontamente intervenuto e le ha chiesto di andare in camerino e sdraiarsi per un po’. Zia Mara, però, ha dichiarato di non aver potuto accettare il consiglio del dottore in quanto fosse in diretta. Pertanto, si è presa un momento per riprendersi e poi è tornata in studio, anche se il suo stato d’animo era visibilmente agitato. La protagonista dell’intervista ha ammesso che nel suo lavoro è pronta a tutto, ad ogni modo ci sono delle cose che ancora le generano ansia.

Mara e il secondo matrimonio ai Caraibi

Dopo aver toccato il dolente tasto del malore, però, Mara Venier è passata ad argomenti più leggeri, come ad esempio la sua vita sentimentale. La sua storia d’amore con Nicola Carraro procede a gonfie vele. Tra i due c’è un’intesa e una complicità davvero fortissime. L’uomo, infatti, molto spesso le chiede se ha voglia di risposarlo e lei ironicamente gli risponde che preferirebbe separarsi.

Parlando con maggiore serietà, poi, la Venier ha ammesso che nel caso in cui dovesse arrivare una proposta ufficiale, sarebbe lieta di accettarla ad una condizione. Il suo desiderio, infatti, è quello di sposarsi su di una spiaggia dei Caraibi in compagnia di amici e parenti più stretti seguendo un tema hippie.