Sanremo 2020, uno spettatore ha un infarto in diretta: “Si è accasciato a terra”

Attimi di puro panico durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 dato che uno spettatore ha avuto un infarto. Ad un certo punto, tra un’esibizione ed un’altra, un uomo che era seduto nella galleria ha accusato dei lancinanti dolori al petto.

A dare la notizia per primo è stato il sito “Leggo”, sul quale è presente anche l’esatta ricostruzione dei fatti fornita da una persona del pubblico. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle condizioni di salute del protagonista del malore.

La testimonianza di uno spettatore di Sanremo 2020

Nel corso della serata di ieri di Sanremo 2020, un uomo del pubblico ha avuto un infarto in diretta. Una persona che era presente tra il pubblico ha raccontato come siano andate le cose. L’individuo in questione ha detto che il tutto è accaduto tra una delle esibizioni del co-conduttore Tiziano Ferro e la presentazione del brano di Junior Cally. Considerando la scaletta, dunque, sembra che l’ora fosse alquanto tarda.

Ad ogni modo, il malcapitato pare si sia accasciato a terra dopo aver dichiarato di aver avuto dei forti dolori al petto. In quel momento, sono stati chiamati subito i soccorsi, che sono intervenuti per condurre il paziente in ospedale. Prima di raggiungere la struttura adeguata, però, i medici lo hanno sottoposto ad un elettrocardiogramma. L’esito, purtroppo, ha dichiarato la presenza di un infarto.

Poche notizie sull’uomo colpito da infarto

L’uomo di 42 anni, quindi, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale più vicino ed è ancora ricoverato. Le uniche informazioni trapelate in merito al suo stato di salute rivelano che i dottori sono riusciti a stabilizzarlo in tempo. Risulta alquanto prematuro dichiarare il pericolo scampato. Ad ogni modo, la persona che era con lui al momento dell’infarto durante la serata di Sanremo 2020 ha detto di aver temuto il peggio, ovvero che l’uomo fosse morto sul colpo.

Ciò che ha sorpreso maggiormente i telespettatori, però, è il come sia stata gestita la notizia. Nonostante l’avvenimento sia accaduto in diretta televisiva, infatti, il pubblico da casa non si è reso conto di nulla. Amadeus ha mantenuto i nervi saldi e non ha lasciato che trapelasse nulla, forse per non generare il caos e la preoccupazione.