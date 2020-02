Serena Enardu in lacrime tra le braccia di Pago: ‘Sono stata superficiale’

Serena Enardu è scoppiata a piangere tra le braccia di Pago nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha detto alcune cose su quello che è successo tra loro

GF Vip, Serena scoppia a piangere: ‘Sono stata superficiale’

Serena e Pago stanno cercando di ricostruire la loro storia d’amore. Se vi ricordate bene, la coppia aveva partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e in quell’occasione si sono lasciati dopo sette anni di convivenza.

Serena, infatti, si era avvicinata molto ad Alessandro Graziani, tentatore del villaggio, e poi ha confessato a Pago di non amarlo più. Invece, qualche mese dopo ha cercato di riconquistarlo, pur facendo dei gesti equivoci nei confronti dell’ex tentatore.

Adesso Serena è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Prima la produzione aveva chiesto al pubblico la possibilità di farla rimanere per una settimana ma l’esito è stato negativo. Dopo qualche settimana la produzione l’ha fatta entrare. Pago e Serena hanno vissuto dei momenti di passione, ma lui è ancora titubante nei suoi confronti per certi aspetti.

Qualche ora fa Serena è crollata e ha avuto uno sfogo in lacrime tra le braccia di Pago. L’ex tronista ha ammesso di essersi resa conto di essere stata molto superficiale. Si riferiva a quello che è successo di recente, ma anche all’intera storia con Pago negli anni precedenti. Serena ha detto che non è una persona superficiale, eppure lo è stata e per questo ha rovinato molte cose. Poteva fare le stesse cose ma con modi diversi.

Pago ha detto che è vero quello che ha detto ma adesso non cambia nulla. Non cambia né il passato né il futuro. Nel frattempo, secondo lui, lei dovrebbe viversi quell’esperienza, riflettere, sfogarsi, divertirsi e poi si vedrà che cosa può essere o non essere tra di loro.

Le critiche

Pago era molto apprezzato dal pubblico tanto che sui social si parlava di lui come il possibile vincitore del reality. Con l’ingresso di Serena anche Pago ha perso consensi. Tuttavia, le persone sono consapevoli del suo sentimento nei confronti dell’ex tronista. Ma verso di lei non c’è fiducia. Sui social continuano a piovere critiche nei suoi confronti, le persone sono convinte che stia cercando solamente visibilità. Voi che cosa ne pensate?