Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia si sbilancia, l’influencer sempre più vicina a Paolo Ciavarro

Clizia si è lasciata andare a qualche rivelazione sul rapporto con Paolo. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia si sbilancia su Paolo Ciavarro

Da qualche settimana non si fa che tenere d’occhio la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a stare sempre più insieme, a scambiarsi carinerie e sguardi dolci, a trascorrere molto tempo da soli in giardino la notte per parlare.

Sui social e non solo si è parlato di flirt e Alfonso Signorini ha messo entrambi di fronte a questa realtà. Tuttavia, Clizia ha precisato che vedeva una persona fuori dal reality e Paolo ha fatto un passo indietro.

In un confessionale, tanto atteso dal pubblico, di Paolo, lui ha detto che non è un ragazzo facile dal punto di vista amoroso. Non si sbilancia, non si muove facilmente. In questo caso, la rivelazione della frequentazione di Clizia l’ha frenato molto, ma lui vede in lei un grande interesse nei suoi confronti, come se lei stesse aspettando una sua mossa. Paolo aveva ragione. Infatti, negli ultimi giorni, Clizia si sta lasciando andare a molte frasi e affermazioni su Paolo e su quello che prova per lui.

Clizia sempre più vicina a Paolo

Parlando nella notte con Licia Nunez, sottovoce, Clizia ha ammesso di avere un interesse verso Paolo. La situazione la intriga e non pensava di ritrovarsi a questo punto. Ovviamente ha molti pensieri, ma poi con Paola Di Benedetto ha ammesso che Paolo le piace molto.

L’ex Madre Natura le ha consigliato di viversi questa storia e anche Serena Enardu le ha consigliato di fare una seconda capanna per nascondersi ma fare quello che si sente. Clizia non sembra più così frenata sull’argomento, ride imbarazzata e non è così contraria ai suggerimenti che le vengono dati. Che cosa succederà?

Le ultime novità del reality

Ma non c’è solo un clima di amore nella Casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe e Barbara Alberti hanno avuto uno scontro molto acceso. Antonella Elia è pensierosa dopo aver visto le foto del suo fidanzato Pietro in compagnia della sua ex Fiore Argento. Serena, dopo la passione con Pago, è presa dai sensi di colpa nei suoi confronti.

Nel frattempo sui social c’è malumore sia nei confronti di Pago e Serena, sia nei confronti di Antonio Zequila, sempre troppo sopra le righe con linguaggio ed espressioni. Non solo, anche Michele Cucuzza è nel mirino degli utenti, colpevole di aver organizzato le nomination. Voi che cosa ne pensate di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e dei suoi protagonisti?