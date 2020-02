Roberto Cavalli in ospedale, ignote le ragione del ricovero

Roberto Cavalli in ospedale dopo un malore, paura per lo stilista fiorentino: tutto il mondo della moda con il fiato sospeso

Lo stilista Roberto Cavalli finisce in ospedale e fa preoccupare tutti coloro che lo seguono e che lo amano. Brutte notizie per il noto stilista che è finito all’ospedale Careggi. Il quotidiano toscano La Nazione ha spiegato che il fiorentino è arrivato lì dopo un intervento dei medici nella sua villa in collina che si trova a Firenze.

Non si capisce ancora quali sono le motivazioni di questo ricovero- Quello che è certo, però è che le sue condizioni non sono proprio ottimali. Cavalli compirà 80 anni a novembre prossimo e già diversi mesi fa era finito in ospedale.

A proposito del ricovero in cui c’erano anche alcune fotografie, lui aveva parlato sulla pagina Facebook. Lo stilista classe 1940, ha deciso di portarlo al Policlinico Fiorentino per fare degli accertamenti. Non si capisce bene, quali sono le attuali condizioni di salute, ma quello che è certo è che adesso sarà importante tenere sotto controllo per evitare qualunque rischio per la sua salute.

Roberto Cavalli e il rischio per la salute

La notizia del ricovero in ospedale per Roberto Cavalli, ha fatto subito il giro di ogni social e gli esperti del settore. Infatti, già lo scorso 13 ottobre lo stilista aveva accusato un malore ed è stato subito portato in ospedale.

In quel periodo si trovava a Milano e aveva detto che in quell’occasione era contento di avere vicino a lui la compagna Sandra e anche le sue figlie Cristiana e Rachele. Aveva ringraziato le figlie, la famiglia e tutti quelli che lo amavano. Ora però, non si sa bene cosa sia successo.

A dicembre, anche in quel caso era stato ricoverato all’ospedale Careggi per un trauma cranico dovuto ad una caduta e adesso invece, deve fare i conti con una situazione completamente alternativa che mette seriamente a rischio la sua salute.

Cavalli e la tensione per il suo stato di salute

Nei prossimi giorni probabilmente sarà pubblicato un bollettino medico in cui si chiariranno le condizioni del noto stilista. Non è chiaro, però che cosa potrà accadere. C’è tanta attenzione, soprattutto da parte di coloro che sono particolarmente legati al volto internazionale della Moda Italiana.

Alla sua età, 80 anni, è chiaro che possono comparire i primi acciacchi, ma, si spera che Roberto Cavalli possa risolvere con questo altro ricovero tutti i problemi che si stanno presentando.