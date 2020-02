Incidente ad Avanti un altro!, la reazione di Paolo Bonolis fa discutere: ecco cosa è successo

Paolo Bonolis e le polemiche sulla Juventus

Nella nuova edizione, la nona, di Avanti un altro! il padrone di casa Paolo Bonolis non ha perso tempo ha lanciare delle frecciatine alla Juventus. Il conduttore romano interista dalla nascita nelle ultime settimane ha provocato una serie di polemiche per delle battute che ha fatto sulla squadra bianconera.

Infatti, dopo aver ironizzato sul fatto che la società di Torino ha un regolamento a parte rispetto alle altre squadre di Serie A o all’esultanza di Cristiano Ronaldo, nell’appuntamento del 3 febbraio 2020 il presentatore si è ripetuto. Cosa è successo questa volta?

Nuova frecciata velenosa del conduttore di Avanti un altro!

La scorsa settimana nel corso di una puntata di Avanti un altro! il conduttore Paolo Bonolis, in riferimento ad un’accidentale caduta nello studio 1 dell’Elios in roma di una signora del pubblico, ha esclamato “Rigore per la Juve”. Ovviamente il pubblico l’ha letta come una vera e propria frecciatina velenosa volendo rimarcare il fatto che la squadra bianconera riceve spesso dei favori da parte degli arbitri.

C’è da dire, inoltre che il collega di Luca Laurenti, in un’intervista realizzata in settimana per il portale web FcInter1908, aveva detto che è tipico della Juve ricevere favori arbitrali in particolare quando ci sono squadre che possono insidiare il loro operato sul campo. In più il presentatore romano ha detto anche che la società torinese è già fortunata perché molte partite in campionato le ha vinte grazie a delle autoreti.

Avanti un altro!, nella puntata di giovedì sera vinti 30 mila euro

Nel nuovo appuntamento del game show Avanti un altro! in onda ieri sera, mercoledì 5 febbraio 2020, il campione di turno è riuscito a portarsi a casa una discreta somma, ovvero sono 30 mila euro.

Si tratta della terza vincita di questa nona edizione del quiz tv di Canale 5 condotto magistralmente da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel gioco finale a vincere è stato un divertente concorrente che si chiama Andrea. Il video del suo trionfo è disponibile sulla piattaforma online Mediaset Play.