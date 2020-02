L’Eredità, Flavio Insinna costretto a cedere il posto ad un suo collega? Ecco cosa potrebbe accadere

Flavio Insinna rischia il posto nel preserale di Rai Uno?

Per Flavio Insinna le cose si potrebbero mettere male. Nello specifico, da giorni gira voce sul web che il game show L’Eredità potrebbe subirà una chiusura anticipata per favorire un altro quiz tv di casa Rai.

Un paio di stagioni fa l’attore romano aveva accettato il compito di condurre il programma che per anni è stato nelle mani di Fabrizio Frizzi. Dopo la prematura e tragica scomparsa di quest’ultimo, i vertici della tv di Stato hanno deciso di affidare quel compito al giudice de Il cantante mascherato.

Le polemiche intorno al game show di Flavio Insinna

Nell’attuale stagione de L’Eredità, oltre alle critiche ricevute per la conduzione di Flavio Insinna, considerata da molti troppo pesante per via del suo parlare di continuo, certi si lamentano per il cambio di regolamento. Infatti dallo scorso settembre, ovvero da quando ha preso il via la 18esima edizione, gli autori del game show del preserale di Rai Uno ha stravolto un po’ le regole de gioco.

Ovvero chi passa il Triello e poi perde ha la possibilità di tornare a giocare il giorno seguente. In questo modo è possibile vedere sempre le stesse persone, condizione che ha fatto storcere il naso al pubblico.

Reazione a Catena prende il post de L’Eredità?

Ma ritornando alla possibile chiusura anticipata de L’Eredità, a trarre favore sarebbe il nuovo conduttore di Reazione a Catena, il gioco televisivo estivo di Rai Uno. Qualche mese fa il game ha raggiunto degli ascolti record con a capo Marco Liorni, attualmente alla guida di Italia Sì.

Ora c’è da vedere se la voce che circola sul web è vera, ossia che tale quiz potrebbe essere allungato fino all’autunno e dare meno spazio a Flavio Insinna. Una decisione che potrebbe essere presa dalla direttrice della prima rete Teresa De Santis. Se tutto ciò fosse vero, al timone di Reazione a Catena verrà riconfermato ancora una volta Liorni? Non resta che attendere conferme o smentite.