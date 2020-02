Tina Cipollari si sposa e dice addio a Uomini e Donne. Arriva la sostituta

In arrivo grandi nozze a Uomini e Donne: l’opinionista convola a nozze

Tina Cipollari ha detto si e questo potrebbe significare un cambiamento a Uomini e Donne. Questa volta non è una coppia del trono classico o over a sposarsi, ma l’opinionista del programma di Maria De Filippi. Finalmente sembra arrivato il giorno che tantissimi fan attendevano, l’ex moglie di Kikò convolerà a nozze molto presto insieme al suo compagno Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano

Senza dubbio Tina Cipollari è uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Accanto a Gianni Sperti e a Maria De Filippi, la Vamp ha visto per anni tantissime coppie lasciarsi ma anche convolare a nozze. Ora la protagonista è proprio lei. L’attesissimo si secondo alcune indiscrezioni sarebbe previste per il mese di Marzo, quindi molto presto.

Solo fino a qualche settimana fa si era parlata di una crisi per la coppia. Gli appassionati di Tina, infatti, si erano molto preoccupati, temendo addirittura una rottura. Nonostante ne la Cipollari e ne Vincenzo abbiano mai smentito o affermato il pettegolezzo, oggi è arrivata una certezza. I due fidanzatini sono pronti per il grande passo.

La vamp sostituta da Gemma Galgani?

L’opinionista di Uomini e Donne ha già indossato in passato l’abito bianco. Per ora i dettagli del matrimonio ancora non sono stati svelati ma una foto in compagnia dei sui tre figli e di Vincenzo lascia pensare che ci sono in procinto grandi progetti.

Proprio il noto ristoratore Fiorentino, in una recente intervista ha spiegato che il loro unico problema nella coppia è la distanza. lui ha un’importante attività di ristorazione a Firenze, mentre Tina Cipollari è impegnata quasi tutti i gironi con le registrazioni a Roma. Nonostante i vari impegni, però riescono a trovare il modo e il tempo per stare insieme.

Ovviamente, dopo le nozze, Tina sarà ‘costretta’ a trasferirsi nella città del suo futuro marito e di conseguenza potrebbe abbandonerà il suo ruolo accanto a Gianni Sperti. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronta già la sostituta ovvero la dama Gemma Galgani.