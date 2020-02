Beautiful anticipazioni Usa: Thomas uccide Emma Barber

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas perderà la testa. Dopo aver scoperto la verità su Beth, non dirà nulla ad Hope e farà di tutto affinché il segreto non venga mai alla luce. Tuttavia, qualcosa andrà storto.

La stagista Emma apprenderà che la figlia di Liam ed Hope è in realtà Phoebe e la prima cosa che vorrà fare sarà quella di andare ad informare la diretta interessata. Inviperito, Thomas la seguirà in auto, volgendo il tutto in tragedia.

Beautiful, spoiler Usa: la morte di Emma

Zoe e Xander si preoccuperanno non vedendo arrivare Emma. La giovane stagista, in corsa con la sua auto per raggiungere Hope, verrà seguita da Thomas. Il ragazzo urterà la sua vettura, facendo finire la povera Emma fuori strada. Il Forrester non la soccorrerà e per lei non ci sarà più nulla da fare.

La notizia della morte della Barber sconvolgerà tutti. Quinn, Eric, Steffy ed Hope si stringeranno nel dolore ricordando i momenti di felicità passati con la sfortunata Barber. Nel frattempo, gli spoiler di Beautiful svelano che l’ispettore inizierà ad indagare sulla strana dinamica dell’incidente.

Determinante per le indagini sulla morte di Emma in Beautiful sarà Pam. La donna infatti fornirà a Brooke un indizio importante che potrebbe portare al reale colpevole, ovvero Thomas. La Logan proverà a parlarne con Ridge che, ovviamente, negherà ogni sospetto eventuale su suo figlio.

Brooke e Ridge in crisi Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Ridge e Brooke inizieranno ad entrare in crisi. Il Forrester non potrà sopportare il fatto che sua moglie possa solo pensare che Thomas sia un assassino. Nel mentre, arriverà a Los Angeles Thomas Vincent Walker, un amico di vecchia data di Thomas.

Il matrimonio di Ridge e Brooke subirà una battuta di arresto. I due avranno vedute opposte anche sul futuro di Hope. Il Forrester crede che la giovane debba andare avanti con la sua vita, ora che ha annullato il suo matrimonio con Liam, magari proprio a fianco di Thomas. Sentendo queste parole, Brooke andrà su tutte le furie.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, vedremo Hope sempre più depressa e ossessionata da Phoebe, tanto da chiamarla Beth. Thomas si spaventerà all’idea che la sua amata possa sospettare che quella neonata sia davvero sua figlia.

A quel punto, chiederà aiuto al pericoloso Vincent per mettere fuori gioco Liam e portare in maniera definitiva Hope dalla sua parte. Cosa avrà macchinato? Non resta che attendere le prossime anticipazioni americane per scoprire tutto.