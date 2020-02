“Giochi di lingua…”: Naike Rivelli, la nuova provocazione social fa discutere [FOTO]

Nauke Rivelli e il nuovo messaggio su Instagram

Ancora una volta Naike Rivelli ha voluto mandare in visibilio il suo folto numero di follower di Instagram con un nuova foto dal sapore bollente. In realtà si tratta di una meme molto provocante dove appare la bocca di una donna che, grazie ad un foto montaggio lecca il mondo.

Al fianco del particolare post la figlia di Ornella Muti ha associato il seguente messaggio, prima in lingua inglese e poi in italiano: “Non sentirti solo, l’intero universo è dentro di te”.

A quanto pare è una frase scritta da Rumi, secondo quanto a riportato la 45enne. La sua iniziativa social, però, ha scatenato ancora una volta dei pareri differenti da parte dei seguaci. Ovvero alcuni hanno ironizzato scrivendo dei commenti maliziosi, mentre altri utenti hanno criticato la scelta della modella. (Continua dopo il post)

La provocazione contro il Festival di Sanremo

Qualche giorno prima Naike Rivelli si era protagonista di un’altra iniziativa provocante sul suo account IG. Nello specifico la 45enne attraverso una foto a luci rosse si mostrava senza vestiti con solo una chitarra a coprire le sue parti intime.

Nel dettaglio è uno scatto postato sul social network in segno di protesta contro la manifestazione musicale più importante del nostro Paese, ovvero la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che ha preso il via martedì 4 febbraio 2020 e condotto da Amadeus. Infatti basta semplicemente leggere il messaggio scritto nel post per capire la frecciata velenosa contro la kermesse di Rai Uno.

Naike Rivelli spiega perché si mostra svestita su IG

Qualche settimana fa era stata la stessa Naike Rivelli ha rivelare il vero motivo per la quale sceglie spesso di farsi vedere nuda o in intimo in complicate posizioni yoga. Attraverso un post condiviso sul suo account IG, che conta 250 mila follower, diceva che lei è d’accordo che le donne dovrebbero essere libere di spogliarsi e di vestirsi come vogliono.

Ma lei pensa anche che sia molto importante il luogo, il contesto sociale, e il pubblico al quale una donna presenta la propria libertà di immagine. Quindi nel suo profilo posta quello che vuole seguendo le regole del social network, come tutti per evitare ban o segnalazioni.