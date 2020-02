Una Vita anticipazioni Spagna: Marcia scompare nel nulla

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate spagnole rivelano che Ursula porterà avanti il piano di Genoveva volto a sbarazzarsi di Marcia, la donna della quale è innamorato Felipe.

Nel frattempo, Emilio e Cinta decideranno di fuggire insieme e chiederanno una mano a Jose per ottenere un lavoro in Argentina. I loro genitori li ostacoleranno? Una bella notizia farà felici i vicini: Mauro è tornato.

Una Vita trame spagnole: Mauro torna ad Acacias

Nelle prossime puntate iberiche della soap opera, vedremo il ritorno di un amato personaggio. Stiamo parlando di Mauro San Emeterio, che soggiornerà per qualche tempo a casa di Felipe.

Purtroppo, il commissario porterà cattive notizie, in quanto la sua amata Teresa è morta. A casa Palacios intanto, Lolita e Carmen non riusciranno ad andare d’accordo. Misteriosamente, Ursula e Genoveva si allontaneranno dal quartierino per portare avanti il loro perfido piano contro Marcia.

La scomparsa di Marcia

Le anticipazioni di Una Vita svelano che dopo la partenza di Genova ed Ursula, Marcia scomparirà nel nulla. Felipe sarà devastato per la notizia e non perderà tempo a cercare la la sua amata, certo che le sia successo qualcosa.

Nel frattempo, Emilio verrà a sapere che Ledesma è tornato nel quartiere per sposare sua madre e si infurierà. La situazione è destinata a peggiorare. A casa Palacios, la convivenza forzata tra Lolita Carmen porterà solo guai. Le due donne non cederanno e finiranno per avere l’ennesimo litigio.

Interrogata da Felipe e Mauro, Ursula farà orecchie da mercante e assicurerà di non essere coinvolta nella scomparsa di Marcia. San Emeterio non crederà alla Dicenta e inizierà a tenerla d’occhio. Pare tuttavia che l’abile Genoveva abbia pensato a tutto e sia riuscita a cancellare in tempo utile le prove.

In effetti, l’affascinante Mauro non avrà nulla tra le mani che possa mettere in difficoltà Ursula. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Felipe inizierà a pensare che forse Marcia lo abbia abbandonato perché impaurita dai pettegolezzi dei vicini in merito alla loro relazione clandestina.

Mauro racconta la verità su Teresa

Infine, gli spoiler di Una Vita rivelano che Mauro avrà modo di spiegare all’amico Felipe in che circostanze è morta Teresa. Durante una giornata come tante, dei banditi hanno fatto irruzione nella loro casa e, senza scrupoli, hanno assassinato la moglie. Tra l’altro, Teresa era incinta di nove mesi e con lei ha perso la vita anche suo figlio. L’avvocato sarà devastato dal racconto del San Emeterio e gli offrirà tutto il suo sostegno.