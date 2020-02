Belen Rodriguez spende più di 70 mila euro per farsi un regalo di lusso: ecco quale [FOTO]

L’annuncio di IG della modella argentina

Chi segue Belen Rodriguez su Instagram saprà bene che quest’ultima qualche giorno fa ha fatto un particolare annuncio. La modella argentina ha scritto sul social che è arrivata la nuova ‘bambina’.

Frenate l’entusiasmo, la donna non aspetta nessun bambino di Stefano De Martino. La soubrette, il ballerino napoletano e Santiago sono reduce da un meraviglioso viaggio in Francia, precisamente da Disneyland Paris.

Lontana dai riflettori e dai paparazzi, la famiglia ha trascorso qualche giorno all’insegna del relax e divertimento. Il tutto, però, prontamente documentato sui rispettivi account IG condividendoli con i follower. Addirittura il ragazzino, che oggi ha sei anni, ha proposto ai genitori di rimanere a vivere lì. Un’idea che ha allettato la coppia.

Problemi giudiziari per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Tuttavia il momento di gioia di Belen e Stefano è stato rovinato da notizie poco positive che arrivavano direttamente dall’Italia. Infatti la Rodriguez e De Martino sono stati accusati di aggressioni e furto nei confronti di un paio di fotografi durante una vacanza avvenuta otto anni fa. Quindi la coppia dovrà presentarsi in Tribunale per il processo. Nel frattempo, però, la conduttrice di Tu si que vales ha deciso di farsi un regalino non proprio umile. Di cosa si tratta?

Belen Rodriguez si compra una macchina da oltre 70 mila euro

Attraverso una Storia sul suo seguitissimo account Instagram, Belen Rodriguez ha presentato al suo popolo social la sua nuova vettura, uscita da pochissimo dal concessionario. Stiamo parlando di una Audi Q7 bianca. A quanto pare il flirt col pilota della Moto GB, Andrea Iannone le è servito moltissimo per capire di auto e motori.

Ma sapete quanto costa quella che lei chiama ‘bambina’? Con un motore da 340 cavalli, la modella argentina ha dovuto sborsare la modica cifra di 70.287 euro, optional esclusi. Un costo spropositato o giusto visto il suo cachet? Sicuramente la sua decisione scatenerà non poche polemiche sul web e sui social network. Ecco le foto della sua nuova macchina: