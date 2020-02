‘Ne sono sicuro…’: Paolo Bonolis vuota il sacco e svela chi vincerà Sanremo 2020 (video)

Paolo Bonolis non accetta le critiche da parte dei telespettatori ad Amadeus e al festival

Tutti ricorderanno di sicuro la partecipazione di Paolo Bonolis a Sanremo 2019 insieme a Luca Laurenti. Oltre agli ascolti, quasi pari a quelli attuali di Amadeus, la sua presenza al Festival fece molto discutere sopratutto per il cachet.

Mettendo da parte le polemiche, il conduttore di Avanti un altro! poche ore fa ha voluto commentare questa settantesima edizione, postando un video direttamente sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Paolo Bonolis commenta Sanremo 2020

Paolo Bonolis non è mai stato amante dei social e lo confessato più volte in varie intervista. Pochi mesi fa, però, sua moglie Sonia Bruganelli, ha voluto aprirgli un profilo Instagram, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro ‘Perchè parlavo da solo‘.

E proprio pochi minuti fa il conduttore televisivo ha voluto dire la sua sul Festival di Sanremo e sulla conduzione di Amadeus che sta ottenendo ascolti incredibili. Paolo ha ammesso di aver dato un’occhiata ai commenti da parte dei fan e di aver letto con attenzione sopratutto le critiche.

Ecco chi potrebbe vincere il Festival

Il conduttore televisivo non è di certo uno che le manda a dire. Paolo Bonolis, infatti, è rimasto senza parole davanti a tanta cattiveria e sopratutto davanti a tante polemiche da parte dei telespettatori che nella giornata del 6 febbraio hanno guardato il Festival. Nel dettaglio, Bonolis si è riferito al monologo di Roberto Benigni dove pare che alcuni internauti hanno letteralmente esagerato con le offese.

Inoltre, ha notato la rabbia e la delusione del pubblico anche nella presentazione degli artisti, dando il suo parere. E visto lo spirito con cui i telespettatori stanno guardando Sanremo 2020, Paolo ha confessato chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione, ovvero “Rancore”. (Continua dopo il post)

Rancore si è presentato come giovane talento ed è un rapper romano. Il giovane è salito sul palco dell’Ariston nel 2019 insieme a Daniele Silversti, come co-autore di “Argentovivo”. Quest’anno dopo la pubblicazione dell’album “Musica per bambini” è arrivato con il brano ‘Eden’ che utilizza un simbolo per raccontare la realtà.