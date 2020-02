“Dopo la malattia non parlo più con mia madre”: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Valeria Marini

Valeria Marini ospite a Verissimo

Oggi pomeriggio subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Fra i vari ospiti troveremo anche Valeria Marini è che ha parlato di quello che le è accaduto negli ultimi mesi della sua vita. Un periodo molto difficile e complicato perché ha avuto una forte discussione con la madre Gianna Orrù.

Una situazione, quella tra genitore e l’ex prima donna del Bagaglino, che ha fatto soffrire moltissimo quest’ultima al punto di entrare in depressione. Una patologia che l’ex partecipante di Temptation Island Vip ha già provato anni fa, ovvero quando era a malapena 18enne. All’epoca le venne a causa dell’improvvisa morte della cugina. (Continua dopo la foto)

La depressione e l’allontanamento della madre

Intervistata da Silvia Toffanin, Valeria Marini ha rivelato che è stato un anno abbastanza difficile. La soubrette sarda si è chiusa in sé stessa stando molto male. Era disperata, passando le notti a piangere. La donna ha avuto una depressione tremenda perché sua mamma, alla quale ha un legame fortissimo, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata tutto ad un tratto.

“Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle”, ha confessato Valeria. Quest’ultima, inoltre, ha provato in tutti i modi di tenderle la mano, ovvero a Natale è andata a casa ma non le ha mai aperto.

L’appello di Valeria Marini alla madre

Valeria Marini è riuscita a uscirne fuori solo grazie al lavoro, ossia all’impegno giornaliero in teatro e al nuovo fidanzato Gianluigi. Nel corso della lunga intervista a Verissimo, però, la soubrette sarda ha fatto un appello importante a sua madre Gianna Orrù.

Nello specifico la donna ha detto che la vita è un dono prezioso, quindi qualsiasi cosa possa accadere lei ci sarà sempre. “Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”, ha concluso l’ex prima donna del Bagaglino.