Ascolti tv 7 febbraio: nuovo record di Amadeus col Festival di Sanremo 2020

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 7 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il Festival della Papera.

Mentre su Rai Uno veniva trasmessa il quarto e penultimobappuntamento della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 7 febbraio 2020

Su Rai1 Sanremo Start sigla il 41.5% con 11.411.000 spettatori. La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ha conquistato 9.504.000 spettatori pari al 53.3% di share; la prima parte, in onda dalle 21.35 alle 23.54, è stata vista da 12.674.000 spettatori con il 52.3% di share mentre la seconda, in onda dalle 23.58 alle 25.59, da 5.795.000 spettatori con il 56% di share.

Canale 5 Festival delle Papere ha raccolto davanti al video 1.131.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angelesha interessato 671.000 spettatori pari al 3.1% di share. Italia 1 Madre! ha catturato l’attenzione di 776.000 spettatori (3.1%). Rai3 Si muore tutti democristiani ha raccolto davanti al video 524.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%.

Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 613.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristorantiha segnato l’1.5% con 403.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 366.000 spettatori (1.4%).

Gli ascolti dell’access prime time di venerdì 7 febbraio 2020

Rai1 Prima Festival ottiene 7.795.000 spettatori con il 30.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.729.000 spettatori con uno share del 13.9%. Rai2 Tg2 Postsegna il 2.3% con 623.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 827.000 spettatori con il 3.1%.

Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.468.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole 1.745.000 (6.4%). Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 949.000 (3.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.194.000 spettatori (4.5%). TV8 Guess my Age piace a 477.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 279.000 spettatori con l’1%.

Ascolti preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.012.000 spettatori (23.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.768.000 spettatori (27.9%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo!segna 2.872.000 spettatori con il 16.8% di share e Avanti un Altro! 4.120.000 con il 20.3% di share.