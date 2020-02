Sanremo 2020, Bugo lascia Morgan sul palco: ecco il motivo della lite al Festival [VIDEO]

Colpo di scena a Sanremo 2020

Colpo di scena nella quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. A tarda sera, Bugo ha piantato in asso il collega Morgan sul palco del Teatro Ariston durante la loro esibizione.

I due artisti dopo essere stati annunciati da Amadeus stavano cantando la loro canzone, quando ad un tratto Marco ha tirato fuori dei fogli intonando un brano con un testo totalmente differente dall’originale.

Bugo pianta in asso Morgan durante la loro esibizione

“Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro”. Sono queste le parole che ha pronunciato Morgan al Festival di Sanremo. Un’iniziativa che hanno letteralmente mandato su tutte le furie il collega Bugo che, senza pensarci due volte è uscito dal palcoscenico senza dare nessuna spiegazione ai presenti.

A quel punto la musica dell’orchestra si è si interrotta e il conduttore e direttore artistico Amadeus è entra in scena molto imbarazzato. A raggiungerlo anche lo showman siciliano Rosario Fiorello che ha provato in tutti i modi di sdrammatizzare dando le colpe al suo amico. Mentre la co-conduttrice della quarta serata, Antonella Clerici non sapeva bene cosa dire.

I motivi della fuga di Bugo dall’Ariston

Intanto dietro le quinte dell’Ariston si consumava un vero e proprio dramma, con gli addetti ai lavori del Festival di Sanremo che cercano di rintracciare Morgan e Bugo senza riuscirci. Essendo quasi le due di notte, la gara è andata avanti con la performance di Rita Pavone.

Alla fine delle esibizioni il padrone di casa Amadeus ha comunicato che Bugo e Morgan sono squalificati dalla kermesse canora. Ma cosa è successo tra i due? Già nei giorni prima c’erano state delle divergenze, infatti Bugo ha riferito che Marco cambia le cose senza comunicarglielo. Il cambio di testo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco la clip del momento in cui Bugo abbandona il palcoscenico che è diventata immediatamente virale sul web: