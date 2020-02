“Ma sei nuda?”: Caterina Balivo nella bufera, baby doll e gambe accavallate mostrano più del dovuto [FOTO]

Caterina Balivo fa parlare di sé: ecco il motivo

Una Caterina Balivo così difficilmente l’avevano vista tutti coloro che la seguono su Instagram. La conduttrice di Vieni da me che in questa settimana ha seguito la 70esima edizione del Festival di Sanremo ha trovato modo di stupire il web. E pensare che nel pomeriggio di Rai Uno si presenta davanti a circa due milioni di telespettatori con un outfit semplice, mentre sul social network qualche ora fa ha mostrato una parte di sé che in pochi conoscevano.

La professionista Rai si trova comodamente sdraiata sul letto indossando un baby doll particolarmente corto che lascia intravedere più del dovuto. Ma sono la posizione delle sue gambe che ha mandato in tilt i follower che non si sono risparmiati di lasciarle dei likes e commenti.

Caterina Balivo in vestaglia corta su Instagram

Oltre ad avere un discreto seguito sul piccolo schermo grazie a Vieni da me, Caterina Balivo è anche apprezzata su Instagram, con un profilo che conta 1,3 milioni di follower. E proprio su tale account che l’ex padrona di casa di Detto Fatto che condivide scorci della sua vita professionale e privata, come foto e video con i figli e i dietro le quinte del programma di Rai Uno.

E nel pomeriggio di sabato, in attesa della finalissima di Sanremo 2020, la Balivo ha postato una foto che di certo non è passato inosservata a coloro che la seguono sul social. Un’immagine in cui si fa vedere in intimo, sdraiata sul suo letto matrimoniale. In pratica indossa un baby doll in raso beige con in mano una tazza con l’iniziale C e il sorriso che non le manca mai. Ma a stupire tutti è qualcos’altro. (Continua dopo la foto)

La reazione del popolo del web e di Giovanni Ciacci

La vestaglia indossata da Caterina Balivo è molto corta, quindi mostra più del dovuto. La foto in questione è stata apprezzata moltissimo dai follower che l’hanno ripagata con migliaia di likes. Ma tra i vari commenti apparsi sotto il post ci sono delle lamentele da parte di alcuni utenti che criticano l’operato della conduttrice di Vieni da me.

Per loro non era necessario mostrarsi semi svestita per annunciare un messaggio del genere. Tra coloro che hanno commentato un suo ex collega, Giovanni Ciacci che le ha chiesto se era nuda. Rapida la risposta della Balivo precisando che avesse un baby doll.