Conoscete la fidanzata di Achille Lauro? Dice di chiamarsi Francesca ma non si è mai vista [FOTO]

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020

Senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo è Achille Lauro. Il cantautore veronese si è presentato alla kermesse canora con la ‘Me ne frego’. L’artista non ha stupito solamente per il testo del brano per l’outfit utilizzato in tutte le serate della manifestazione che si è svolta nella cittadine ligure.

Un successo che sicuramente farà accrescere ancor di più la sua popolarità. Mentre nella terza serata, ovvero quella dedicata alle Cover, Lauro ha cantato in coppia con Annalisa Scarrone l’indimenticabile ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini.

Il trapper veronese non ama parlare della sua vita privata

Il trapper veronese Achille Lauro, nonostante si un personaggio molto seguito e una grande popolarità, è abbastanza riservato. Infatti il protagonista del Festival di Sanremo 2020 non ama diffondere notizie sulla sua vita sentimentale, infatti si sanno pochissime cose su di lui.

Le uniche le ha fornite il diretto interessato attraverso un paio di interviste a Domenica In di Mara Venier. E a proposito di quest’ultima, qualche giorno fa ha preso le sue difese in piazza, mentre era in diretta su Rai Radio 2 scagliandosi contro una persona che ha fischiato e offeso il cantante scaligero.

La fidanzata Francesca esiste davvero?

In un’intervista che lo stesso Achille Lauro ha rilasciato a Domenica In di Mara Venier, il noto trapper scaligero non si è sottratto di parlare un po’ di sé, confessando di essere felicemente fidanzato da tanti anni. Per lui l’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione, infatti i grandi poeti della storia lo insegnano.

In quell’occasione aveva detto che la sua dolce metà si chiama Francesca. Peccato che né nei social network e nemmeno una foto scippata da un paparazzo mostra il volto della compagna. L’ultima volta in cui il cantante veneto è stato pizzicato in atteggiamenti teneri con una ragazza, grazie ai fotografi del magazine Spy, la giovane in questione non era altro che la sua sorellastra. Ecco lo scatto in questione: