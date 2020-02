Patrick Ray Pugliese nel mirino: “Se esco per colpa sua mi avveleno”

Paola Di Benedetto e Antonella Elia pensano che Patrick Ray Pugliese sia uno stratega

Affiorano dentro la Casa del Grande Fratello i dubbi su Patrick Ray Pugliese. Durante una conversazione in cucina con Fabio Testi e Licia Nunez sia Paola Di Benedetto sia Antonella Elia hanno esternato dubbi in merito alla reale personalità del 42enne. La prima a sbottonarsi è l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, che davanti ai propri compagni lo definisce simpaticissimo, gioca molto.

Vorrebbe capire però se al di là dei continui giochi ci sia altro, fino a che punto il fare da mattacchione del coinquilino faccia parte della sua strategia. In sé il gioco è positivo ma è bello pure smetterla ogni tanto, sennò sembra un po’ forzato.

Fuori dal reality non ha avuto modo di conoscere Patrick Ray Pugliese e, da quanto emerso finora, ha preso conoscenza della parte divertente e vorrebbe sapere se sotto c’è altro. Non le sta antipatico, anzi.

Piano studiato a tavolino

Antonella Elia ci va giù più pesante, secondo cui l’ex concorrente del Grande Fratello 4 seguirebbe un piano prestabilito. In fondo terrebbe nascosto il proprio reale pensiero, sempre pronto a fare il compagnone anche quando qualcosa gli dà fastidio. È convinta: Patrick Ray Pugliese è uno stratego, si vanterebbe troppo e nasconderebbe la delusione nel momento in cui lo mandano in nomination. Tuttavia, laddove resta si bea del verdetto.

Pertanto, nel caso in cui la Elia finisse al televoto, perdendo in un ballottaggio contro Patrick si avvelenerebbe veramente, si offenderebbe a morte, ci resterebbe malissimo. A questo punto Licia ha chiesto all’opinionista di #cr4 – la repubblica delle donne cosa intenda per stratega.

Patrick Ray Pugliese: buone intenzioni in dubbio

Il fare simpatico, da giullare e disordinato per la Elia volutamente cercato, nient’affatto spontaneo. Si ritiene una persona completamente trasparente, perciò, qualora l’esito del televoto, la dovesse penalizzare tirerebbe fuori il peggio.

Sin dall’ingresso la Elia ha in effetti manifestato pure le opinioni scomode, incurante di attirarsi antipatie. Nella prossima diretta, prevista lunedì, ci starebbe davvero bene un confronto a quattr’occhi con Patrick: Alfonso Signorini accontenterà il pubblico?