Ascolti tv 8 febbraio: record Festival di Sanremo 2020, Amadeus chiude col botto

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 8 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Un’estate ai Caraibi.

Mentre su Rai Uno veniva trasmessa la finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Verissimo di Silvia Toffanin e Italia Sì con Marco Liorni. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 8 febbraio 2020

Su Rai Uno Sanremo Start ha conquistato 12.452.000 spettatori pari al 48.2% di share mentre la finale del Festival di Sanremo 2020 sigla il 60.6%% di share con 11.477.000 spettatori; sono esclusi dal dato gli ultimi trentasei minuti di show. La prima parte, in onda dalle 21.32 alle 23.52, è stata vista da 13.638.000 spettatori con il 56.8% di share mentre la seconda, in onda dalle 23.57 alle 25.59, da 8.969.000 spettatori con il 68.8% di share.

Canale 5 Un’Estate ai Caraibi ha raccolto davanti al video 1.520.000 spettatori pari al 6.2% di share. Rai Due NCIS è stato seguito da 961.000 spettatori (3.7%). Italia 1 Ruby Red II – Il segreto di zaffiro ha intrattenuto 345.000 spettatori (1.5%). Rai Tre Braveheart – Cuore Impavido ha raccolto davanti al video 620.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%.

Rete 4 Scent of Woman – Profumo di donna totalizza un a.m. di 385.000 spettatori con l’1.7% di share. La7 Dove osano le Aquile ha registrato 349.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Tv8 Paura in Volo ha raccolto 216.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Frankenstein Junior ha raccolto 267.000 spettatori e l’1.1% di share.

Gli ascolti dell’access prime time di sabato 8 febbraio 2020

Su Rai Uno Prima Festival sigla il 37.1% con 8.988.000 spettatori. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.898.000 spettatori con uno share del 11.3%. Italia 1 Ruby Red sigla il 2.1% con 488.000 spettatori. Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 963.000 telespettatori con il 4% nella prima parte e 708.000 (2.7%) nella seconda. La7 Otto e Mezzo ha interessato 815.000 spettatori (3.2%). Tv8 4 Ristoranti segna 354.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 256.000 spettatori e l’1%

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.990.000 spettatori (22.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.331.000 spettatori (26.2%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.850.000 spettatori con il 16.4% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.999.000 con il 20% di share.