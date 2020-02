Incidente bollente per Elettra Lamborghini: mentre canta e balla esce di seno [VIDEO]

Elettra Lamborghini incanta il pubblico di Sanremo 2020

Senza ombra di dubbio la 70esima edizione del Festival di Sanremo verrà ricordato per le stravaganze di Achille Lauro, la feroce lite dietro le quinte tra Bugo e Morgan ma anche l’outfit di Elodie Di Patrizi ed Elettra Lamborghini.

E proprio quest’ultima nella finalissima della kermesse canora si è resa protagonista di un incidente bollente davanti al pubblico dell’Ariston e milioni di telespettatori da casa. L’ereditiera, che si esibita in tarda notte, è salita sul palcoscenico indossando un abito davvero sensuale e sexy.

L’ereditiera esce di seno a Sanremo

Nella finale di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini si è presentata con una tuta super aderente blu tempestata di brillanti. La l’occhio del pubblico è caduto sulle pericolose trasparenze della tutina mostrando tutto il suo lato più sexy. L’ereditiera si è esibita col suo brano ‘Musica’, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. La performance comprendeva anche un ballo seducente che la portata fino in platea.

La ragazza non ha di certo deluso le attese, infatti ha twerkato in favore della telecamera. Nel girarsi verso la gente seduta di fronte a lei, la camicia si è aperta facendo vedere per pochi attimi un seno scoperto. Dalla scollatura generosa è spuntato un capezzolo. Per fortuna l’ex giudice di The Voice of Italy se n’è accorta e immediatamente ha sollevato il tessuto del vestito. Ma ormai la frittata era stata già fatta.

Grande imbarazzo all’Ariston

Ovviamente c’è stato qualche momento di grande imbarazzo e subito dopo la performance Elettra Lamborghini si è avvicinata al padrone di casa Amadeus per riceve un mzzo di fiori di Sanremo. Dopo averli presi la donna gli ha detto: “Musica e il resto… dovrebbe scomparire”.

Mentre il marito di Giovanna Civitillo in modo ironico ha affermato che in questo Festival succede proprio di tutto. Un incidente del genere era capitato alla collega Elodie Di Patrizi in occasione della quarta serata della kermesse canora. Ecco il video dell’uscita di seno dell’ereditiera che è diventato virale: