“Uno schiaffo alla bellezza…”: Justine Mattera col seno al vento, aspra critica di un utente [FOTO]

Justine Mattera continua a stupire i follower di IG

Americana dalla nascita ma italiana d’adozione visto che è nel nostro Paese da oltre 20 anni. Stiamo parlando di Justine Mattera, la soubrette che da qualche tempo a questa parte fa parlare di sé per le foto sensuali e osè che posta sul suo profilo personale Instagram.

Nonostante si avvicina sempre di più alla soglia dei 50 anni, l’ex moglie del compianto Paolo Limiti rimane una donna di grande fascino e femminilità. Nella sua lunga carriera artistica ha partecipato a diverse pellicole e trasmissioni televisive, ora invece si dedica molto al suo ruolo di modella e allo sport, soprattutto il ciclismo.

Justine Mattera mostra ancora una volta il suo décolleté

Da quando Instagram ha preso campo sopratutto per i personaggi dello spettacolo, Justine Mattera non cede per nulla il passo a colleghe molto popolari e pure più giovani. La soubrette italo-americana ha delle forme molto accattivanti, come dimostrato da uno delle sue ultime foto social, in cui la si vede in uno shooting fotografico.

L’ex moglie di Paolo Limiti indossa un vestitino molto chic, che fatica a contenere le sue grazie. Infatti nella parte superiore il suo décolleté è totalmente scoperto mandando in visibilio i follower. Per la politica di Instagram, la 48enne è stata costretta a blerare in nero la parte dei capez*oli. (Continua dopo il post)

La reazione da parte del popolo del web al post dell’italo-statunitense

La foto in questione ha ancora una volta spiazzato gran parte dei seguaci dell’italo-americana Justine Mattera. Infatti, in pochissimo tempo il post ha ottenuto migliaia di mi piace per non parlare dei complimenti. Tuttavia, come spesso accade, sono giunte anche delle feroci critiche da parte degli haters.

Uno in particolare le ha consigliato di cambiare social network perché è uno schiaffo alla bellezza. A parte che il detrattore ha pure scritto in modo errato il nome della modella, quest’ultima non ha perso tempo a replicare facendolo così: “Cambia profilo Antonio. Anzi, ti aiuto”.