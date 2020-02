Nicola Porro fa a pezzi Oliviero Toscani: “Caz**ne ubricone”

Nicola Porro massacra Oliviero Toscani dopo l’infelice uscita sul Ponte Morandi

Lunedì 10 febbraio Nicola Porro presenterà una nuova puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, dove analizzerà con gli ospiti in studio i temi di attualità più discussi nelle ultime ore. Che trovi spazio anche il caso Toscani? Il celebre fotografo ha sollevato un polverone, dopo aver chiesto provocatoriamente a chi importi se è crollato il ponte Morandi di Genova.

Non sono servite a nulla le successive scuse (in cui si definiva profondamente e umanamente addolorato). La storica e decennale collaborazione insieme al marchio Benetton si è conclusa qui. Dall’azienda è stato diramato un comunicato stampa in cui si spiega di credere impossibile proseguire la collaborazione.

Sardine retoriche

Della “battuta” fuori luogo se n’è curato pure Nicola Porro sul canale YouTube personale. L’attacco è legato alle sardine, considerate (sarcasticamente) straordinarie. Non si trovano molto sui loro sbagli perché La Repubblica, il giornale più amante del nuovo movimento, fa la sua inutile solita consueta stolta retorica: vogliono più dignità, più sicurezza e più Sud.

Il giornalista non sa cosa voglia dire, poi ad un certo punto deve spiegare. Gli farebbe piacere sentire qualcuno comunicargli qual è esattamente il programma politico del prossimo Governo: meno dignità per tutti, un Sud più povero e meno sicurezza?

Sulle tre frasette Nicola Porro spiega che sono tutti d’accordo. Comunque le sardine si sono fatti fare una bella foto dai Benetton e allora lì è sorto moderato imbarazzo. Del resto – si chiede – i loro amici del PD e del Movimento 5 Stelle, che devono a loro parte del successo elettorale in Emilia-Romagna, come legano questa immagine delle sardine con quel “caz**ne ubriacone” di Oliviero Toscani?

Nicola Porro e Oliviero Toscani: duro botta e risposta

Lo scatto – meglio ricordarlo – ha destato parecchio clamore: anche negli scorsi giorni le sardine hanno attaccato pesantemente la famiglia Benetton, a cui rifiuterebbe perfino di stringere la mano.

Peccato che Toscani sia stato lungamente il direttore creativo della società. Quello stesso Toscani intervenuto a Un Giorno da Pecora su RadioUno per dare a Porro del drogato di scemenze. Gli animi sono insomma parecchio agitati: il conduttore televisivo aggiungerà getterà ulteriore benzina sul fuoco?